婚姻届の証人2人に騒然

11月に巨人のリチャード内野手との結婚を発表した元HKT48の外薗葉月さんが21日、自身のX（旧ツイッター）で婚姻届を提出したことを報告。豪華すぎる2人の証人が話題を集めている。

外薗さんは福岡生まれの26歳。HKT48の第3期生オーディションに合格した。2022年12月にグループを卒業し、その後は「SHOOT THE MOON」で活動している。

外薗さんは婚姻届の提出報告とともに3枚の写真を投稿。「私の証人はたかみなさんに。お忙しい中ほんとにありがとうございます。たかみなさんに書いていただけたのは奇跡です。本当に感謝です」と記し、元AKB48の高橋みなみさんが証人だと明かした。

続けて「りちゃは穂高さんに書いてもらいました!! ありがとうございます」とし、リチャードの証人はソフトバンク時代に先輩だった山川穂高内野手だったことも報告。高橋さんとのツーショット写真、グラウンド上での山川との3ショット写真も掲載。フォロワーからは「証人が豪華すぎる（笑）」「本当にすごい」「結婚の証人がホームラン王と総監督」「リチャード頑張れ！ 野球頑張って奥様幸せにしなきゃ！」「山川の指が不自然に隠されて、祝の文字があるのはどういうことですかねぇ……？」「山川の手気になる」など、さまざまな祝福のコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）