最低年俸で67試合に登板したドレイヤー

ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースのポストシーズンの分配金が、1人あたり48万4748ドル（約7542万円）になったと、19日（日本時間20日）に複数の米メディアが報じた。今季最低年俸で67試合に登板したジャック・ドライヤー投手は、年俸に迫る“巨額”のボーナスを手にした。

26歳のドレイヤーは2021年にドラフト外でドジャースと契約。マイナーでは中継ぎとして各クラスで防御率2点台以下の好成績を残し、今季3月の東京シリーズでメジャーデビューを果たした。シーズンでフル回転を見せ、67試合で3勝2敗、防御率2.95と安定した投球を披露した。

ドレイヤーは今季は佐々木朗希投手と同じく、リーグ最低保証の年俸76万ドル（約1億1700万円）でプレー。ワールドシリーズ制覇に貢献し、年俸の約7割のボーナスを手にした。

試合を締める守護神の役割を担うなど、ブルペンを支えた左腕。22日（日本時間23日）にはインスタグラムで婚約を発表するなど、“充実”のオフを過ごしている。（Full-Count編集部）