おばたのお兄さん「絶対インフルだ、と思ったら」まさかの大逆転
お笑い芸人・おばたのお兄さんが18日、オフィシャルブログを更新。妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーと２歳の息子と東京・葛西臨海公園を訪れたことや直前に高熱を出していたという息子の“まさかの大逆転”エピソードを明かした。
この日、『息子もインフル!?からの大逆転！葛西臨海公園へ！』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、家族で葛西臨海公園に行ってきました」と報告し、山崎の膝の上に座りながら何か見つめる息子の姿や“マグロとせいくらべ”できる写真スポットで撮影した家族３人の記念ショットを公開した。
実はこのお出かけの２日前、息子が39.5度の高熱を出していたといい「絶対インフルだ、、、と思ったら」と当時の不安な心境を吐露。しかし、その後は驚くほど早く回復し「すぐに元気もりもりでした！」と安堵した様子をつづった。
また、この出来事についてはYouTubeでも詳しく紹介しているといい「そんなこんなをYouTubeでアップしてます！ぜひ見てください」とファンに呼びかけた。
最後は、木々の間から顔をのぞかせる息子の姿とともに「それでは、また！」とつづり、ブログを締めくくった。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
