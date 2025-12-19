経営コンサルティングや生成AI導入支援を行っているエクイティ・コンサルティング・グループ（東京都練馬区）が、AIに関する調査を実施。その一環で調べた「もし起業するなら相談してみたい有名人」の結果をランキング形式で紹介しています。

【1〜20位】「もし起業するなら相談してみたい有名人」ランキング “意外”な結果がコレ！

調査は、11月17〜25日にかけてAIを使ったことがある20代会社員（Z世代）232人にインターネットで実施。

3位はタレントで予備校講師の林修さんでした。29票を獲得。回答者からは「いろんなことを知っていて、起業についても有益な情報を教えてくれそうで、教え方も上手だと思うから」（女性）、「教育や経営の両面に詳しく、論理的なアドバイスをもらえそうだから」（男性）、「データを元に的確なアドバイスをくれそうだから」（男性）といった声が寄せられたということです。

2位はタレントの指原莉乃さんで、30票。回答では、「アイドルやカラコンのプロデュース業などで成功されているから」（女性）、「プロデュース力が桁違いなので、新しいアイデアをたくさん出してくれそう」（女性）、「間違いなくやり手だから」（女性）などが見られたとのことです。

1位は、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんで、78票でした。投票した人からは「理性的、現実的に意見を出してくれそうだから」（女性）、「今の自分に足りないものを教えてくれそうだから」（女性）、「とても賢い方なので起業の相談をすれば、的を射た回答をしてくれそうだから」（男性）などのコメントが集まったということです。

