13代目アングラーズアイドルで、釣りＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動する、神野梓さんが自身のインスタグラムを更新。

車を運転中、事故に遭った事を明かし、「iPhoneの『衝突事故検出』機能」で命を救われたことを記しました。



【写真を見る】【 釣りアイドル・神野梓 】 車大破の事故 命を救った「iPhoneの『衝突事故検出』機能」 強い衝撃を感知後 「反応がないと119や緊急連絡先に自動通報してくれます」

神野梓さんは「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。」「その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。」と、投稿。





大破した車両の写真をアップし「スピードが100キロ超えてたら・・どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです。」と、綴りました。





そして「命を落としてもおかしくない事故だった。と救急隊の方に言われ こうして今ここにいられるのは、本当に周りの人のおかげです。」と、記しました。





神野梓さんは「みんなに伝えたいことがあります。」「高速道路で動物が急に現れた時、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険。」「後続車を巻き込む可能性もあるし、今回みたいにコントロールを失うこともあります。」と、投稿。



続けて「それともうひとつ。」「iPhoneの『衝突事故検出』機能。」「強い衝撃を感知すると、自動でカウントダウンが始まり 反応がないと119や緊急連絡先に自動通報してくれます。（位置情報も送信されます）」と、説明しました。



更に「私はこの機能に、本当に救われました。『まさか』は突然起きる。」と、明かしました。



そして「だからこそ iPhoneの緊急設定は一度見直してほしい」と、呼びかけました。





神野梓さんは「この投稿が誰かの命を守るきっかけにますように。」と、その思いを綴っています。



最後に、「次の投稿からは楽しい釣りの投稿にするので、復活待っててね」と、笑顔の写真共にファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「無事でほんと良かった。しっかり治してまた楽しい釣り見せて下さい」・「命あって何より。ゆっくり休養して、元気になってね」・「本当に命あってよかった、高速道路でシカだったんだね iPhoneの「衝突事故検出」確認します！」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】