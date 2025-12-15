ゴディバが京都・上賀茂神社と共同企画！午年を占う 「ニューイヤー フォーチュン コレクション」が発売

ゴディバから、京都・上賀茂神社と共同企画し誕生した「ニューイヤー フォーチュン コレクション」が発売されます。

年の初めに白馬（あおうま）を見ると一年の邪気が祓われるという故事に由来する、宮中の儀式「白馬節会（あおうまのせちえ）」を神事化した白馬奏覧神事（はくばそうらんしんじ）を行う上賀茂神社との共同企画で誕生したのが、本商品。

午年を迎えるにあたっての“うまくいくメッセージ”をセットし、よりハッピーに、おめでたくアップデート。

限定チョコレート

ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ

甘酸っぱくさわやかな味わいのラズベリーオレンジガナッシュをホワイトチョコレートで包み、酸味と甘味のハーモニーが絶妙のひと粒。レディ・ゴディバをデザインしたホワイトチョコレートに淡いブルーのハートが付いていたら、当たり。

ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ

ピエモンテ産の香ばしいヘーゼルナッツを使ったプラリネをミルクチョコレートで包んでいます。ミルクチョコレートのやさしい甘みとともにヘーゼルナッツの芳醇な香りとコクを存分に楽しめるひと粒。

ダーク キャラメル

塩味の効いたキャラメルガナッシュをダークチョコレートで包み、ほどよい甘さの大人っぽい味わいに仕上げたひと粒。

ニューイヤー フォーチュン アソートメント

3粒入

6粒入

（3粒入 1,674円、6粒入 3,078円）

上賀茂神社から、午年を迎えるにあたっての“うまくいくメッセージ”を同梱。レディ・ゴディバと合わせて“9頭の馬が行く”で“うまくいく”というユーモアあるデザイン。メッセージは全部で4種類。​

「ニューイヤー フォーチュン コレクション」は、2025年12月19日（金）〜2026年1月7日（水）の期間、全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップで発売。