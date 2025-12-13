¼óÅÔ·÷¤Ç¡Ö½»¤ß¤¿¤¤Ï©Àþ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖÅìµÞÅì²£Àþ¡×2°Ì¡ÖJRÃæ±ûÀþ¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
2°Ì¤Ï¡ÖJRÃæ±ûÀþ¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡3°Ì¤Ï¡ÖÅìµÞÅì²£Àþ¡×¡Ê12.4¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½ÂÃ«¤äÂå´±»³¤Ê¤É¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¡ØÅÔ²ñ¤¹¤®¤º¡¢¹Ù³°¤¹¤®¤º¡Ù¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖJRÃæ±ûÀþ¡×¡Ê13.6¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö¡ØÃæÌî¡Ù¡Ø¹â±ß»û¡Ù¡Ø°¤º´¥öÃ«¡Ù¡ØµÈ¾Í»û¡Ù¤È¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤³¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÃæ±ûÀþ¤Ï¼çÍ×±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¯¡¢²÷Â®¤¬Â¿¤¯¤Æ°ÜÆ°¤¬ÊØÍø¤ÊÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤âÂ¿¤¯¡¢À¸³è´Ä¶¤È¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡ÖJR»³¼êÀþ¡×¡Ê19.3¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÅÔ¿´¤Î¼çÍ×¤Ê±Ø¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ªÅÅ¸å¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Îµ¢Âð¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¼£°Â¤âÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¸µ¡¹·ÃÈæ¼÷¤äÌÜ¹õ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ò¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»³¼êÀþ±è¤¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î°ÜÆ°¤ÎÍ»ÄÌ¤¬¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£