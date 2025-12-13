¡ÚTBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤ÇÏÃÂê¡ª¡Û»æ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë²È¤ò¡¢¡Ö5ÉÃ¤ÇÉ¬Í×¤Ê»æ¤¬¼è¤ê½Ð¤»¤ë²È¡×¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
TBS·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê12·î11ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¡ÊÀÐºåµþ»ÒÃø¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤ÇÊÒ¤Å¤±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÀÐºåµþ»ÒÀèÀ¸¤¬½Ð±é¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»æ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢»æ¤ÎÀ°Íý¤ËÇº¤à¤´²ÈÄí¤òË¬¤ì¡¢Âç»ö¤Ê¡Ö»æ¡×¤¬5ÉÃ¤Ç¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀÐºå¥á¥½¥Ã¥É¡Ö»æÊÒ¤Å¤±¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¼ÂÁ©Åª¡õ¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö»æÊÒ¤Å¤±¡×¤ÎÊýË¡¤Î°ìÉô¤ò¡¢¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¤ÎÊÒ¤Å¤±¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¡Ö»æÊÒ¤Å¤±¡×
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤µ¤ó¤ª2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£¤ªÉô²°¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÊÒ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡Ö»æ¡×¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤ä¥«¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÌµÂ¤ºî¤Ë»æ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¾å¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê»æ¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔÍ×¤Ê»æ¤Ê¤Î¤«¡¢Âç»ö¤Ê»æ¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÊÌÉÔÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥â¥Î¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»æ¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËËèÆüÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤à»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤·Âç»ö¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢°ì±þ»Ä¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÀÑ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê»æ¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢Âç»ö¤Ê»æ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤¤Åö¤¿¤ëÊý¤â¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
9³ä¤Î»æ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÉÔÍ×¡ª
ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»æ¤Î½èÍýÊýË¡¤ò4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡°ì¸«¤·¤ÆÉÔÍ×¤Ê»æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤ë
¢°ì½ÖÌÂ¤¦»æ¤Ï¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë
£¡Ö½ñ¤«¤ì¤¿¾ðÊó¤À¤±¤¬É¬Í×¤Ê»æ¡×¤Ï¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÊÝÂ¸¡Ê»æ¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡Ë
¤»æ¼«ÂÎ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢»Ä¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°
¤Ç¤¹¡£¤¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢»æ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»æ¤Î1³äÄøÅÙ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤¤Î»æ¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î2¼ïÎà¤À¤±¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¶âÌÜ¤Î»æ¡×¤È¡Ö»È¤¦ÌÜÅª¤Î¤¢¤ë»æ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶âÌÜ¤Î»æ¡×¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹µ½ü¤Î»æ¤äÊÝ¸±¾Ú·ô¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ËÊÑ¤ï¤ë»æ¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¤Ï¤¿¤È¤¨ÉõÅû¤Ë¡Ö½ÅÍ×¡×¤È¤«¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶âÌÜ¤Î»æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê³ÎÇ§¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Î¢¤Ë³ºÅö¡Ë¡£
¡Ö»È¤¦ÌÜÅª¤Î¤¢¤ë»æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»æ¼«ÂÎ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ê»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»æ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¤ËÄó½Ð¤¹¤ë»æ¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯»æ¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ðÊó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡Ö»æ¡×¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»æ¤Î»³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÃæ¤Î»æ¤ò¡¢°ì²Õ½ê¤Ë½¸¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»æ¤¬¡¤«¤é¤¤Î¤É¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤Ã¤¿»æ¤Ï6¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Æ¤ÆÊÝÂ¸
1³äÄøÅÙ¤Î»Ä¤Ã¤¿»æ¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢5ÉÃ¤Ç¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ÅÊ¬¤±¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÄí¤Î»æ¤Ï
¡Êë¤é¤·
¢·ò¹¯
£¥Þ¥Í¡¼
¤¶µ°é
¥¼èÀâ¡¦ÊÝ¾Ú½ñ
¤Î5¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¡¢
¦ÂÔµ¡¡Ê³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê½ñÎà¤Î°ì¼¡Åª¤ÊÃÖ¤¾ì¡Ë
¤Î6¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤ì°Ê³°¤Ë¡¢Í×ÉÔÍ×¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö»×¤¤½Ð¤Î»æ¡Ê»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¡¢¼Ì¿¿¡¢¼ê»æ¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ°ÍýË¡¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ø¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¤³¤Î6¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ò»ÅÀÚ¤ë¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤Æ»æ¤òÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÀÐºå¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ë»æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä»ÅÊ¬¤±¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ï¡Ø¿Þ²ò¡¡»æÊÒ¤Å¤±¡Ù¤ÇºÙ¤«¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤½¤Á¤é¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¡¢²ÈÃæ¤Î»æ¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»æ¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î·ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡Ö²¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤â¤¹¤Ã¤¤ê²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£