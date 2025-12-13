飼い主さんにそっと忍び寄る子猫ちゃん。その姿がとっても可愛らしいとSNSで話題になっています。投稿は記事執筆時点で2.9万回以上再生され、「歩き方が可愛い」「もこもこが近寄ってくるw」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主さんにかまってほしい生後６か月の子猫…あまりにも可愛すぎる『近寄り方』】

そっと近づいて...

TikTokアカウント『ウルの暮らし』では、サイベリアンの「ウルちゃん」が歩く可愛らしい様子が投稿されています。

この日、飼い主さんが歯磨きをしていると、ふと視線を感じたそうです。そっと周りを見てみると、そこには気づかれないように静かに近づいてくるウルちゃんの姿がありました。

ウルちゃんは、まだ飼い主さんに見つかっていないと思っているようで、「そろりそろり」と慎重に歩みを進めます。そのちょっとシュールな雰囲気に、飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。

やがてウルちゃんは飼い主さんのすぐそばへ。お尻をフリフリと動かしたかと思うと、勢いよくジャンプ！どうやら「かまってほしい」という気持ちをアピールしたかったようです。

控えめに近づいて、最後に元気よく飛びつくウルちゃんの姿に、心が和む投稿となりました。

甘えん坊な一面も...

ほかの投稿でも、ウルちゃんの愛らしい姿が紹介されています。

飼い主さんの膝の上でくつろぐウルちゃんは、小さなおててで飼い主さんの足をしっかりホールド。安心した様子で甘えん坊モードに入ります。顎をかいてもらうと、とても満足そうな表情を見せていました。

そんな甘えん坊な一面を見せるウルちゃんですが、飼い主さんがスマートフォンを見ていると、まるで「こっちを見て！」と言っているかのように勢いよく突進してくることも。

少し独占欲強めなところも、ウルちゃんの魅力のひとつのようです。

ダンボールをカミカミ！

さらにほかの投稿では、ウルちゃんが元気いっぱいに遊ぶ様子も紹介されています。

この日、ウルちゃんはお気に入りのダンボール箱に入ってご機嫌。箱に空いた小さな穴からちょこんと顔を覗かせる姿に、飼い主さんは「かわいい～」とほっこりしていたそうです。

ところが次の瞬間、ウルちゃんはそのダンボールをガジガジ…と噛みちぎりスタート。夢中になって噛む姿がなんともシュールで、思わず笑ってしまいそうになるワンシーンでした。

冒頭の投稿には、「忍び足がキュートすぎ」「お尻フリフリ可愛すぎ」「かまってほしかったんだね」などのコメントが寄せられ、ウルちゃんの可愛らしい姿に癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『ウルの暮らし』では、ウルちゃんの日常を見ることができます。

ウルちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ウルの暮らし」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。