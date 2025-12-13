背番号は3に決定…球団が発表

ドジャースは12日（日本時間13日）、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手の獲得を発表した。米メディアによると、背番号は「3」。この日、ドジャースタジアム内で入団会見を行い、「ドジャースの素晴らしさを、弟から聞いている」と加入を喜んだ。

31歳のディアスは160キロを超える直球、鋭いスライダーを武器に、通算253セーブを誇る。現役選手ではジャンセンの476セーブ、チャプマンの367セーブに次いで3番目の記録だ。今季は62試合に登板して6勝3敗23セーブ、防御率1.63の成績だった。

プエルトリコ出身の右腕は、3年6900万ドル（約107億円）の契約。リリーフ投手としては年平均で史上最高額となる。過去には3度球宴に出場経験もある。

ドジャースは昨オフ、守護神候補としてタナー・スコット投手と4年7200万ドル（約110億1700万円）の大型契約を結んだが、今季10度のセーブ失敗など大苦戦。球界最強ともいえる大物リリーバーを加え、ワールドシリーズ3連覇を目指す。

この日、入団会見を行ったディアスは背番号「3」のユニホームを着用。「私には息子が3人います。だから3番を選びました」と明かした。また、「私がドジャースを選んだのは勝つ組織だから」「本当に緊張している。ロサンゼルスでトランペットの音が響くのが、かなり素晴らしいことだ」と待ち望んだ。（Full-Count編集部）