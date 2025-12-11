ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。イベントで着用した胸の谷間が際立つ悩殺的なコスチュームを投稿した。

「コミコンありがとうございました 私はバットマンのキャットウーマンのコスプレ！ ゼロイチアメコミトークショーでバットマンの愛を語らせていただいて、緊張したけど楽しかったあ」と報告。映画「バットマン」に登場するキャラクターのキャットウーマンのボディーラインが強調されたコスプレショットを公開し、「ファスナー下げよっか？」と数多くのポーズをとった。

さらに「仕事終わってからもしっかり楽しみましたコミコン」と、イベント会場でゴジラやスパイダーマンなどのキャラクターと一緒に撮影したオフショットなどもアップ。「同じ事務所の2人とお好み焼き食べて仲良くなれて嬉しいっ」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「かわいいキャットガール」「カッコイイねー」「スタイル最高」「たまらないボディ」「めっちゃセクシー」「とっても似合ってるよ」「魅力的な女神」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。今月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。