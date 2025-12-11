所得税の課税が始まる「年収の壁」を巡り、政府・与党は物価上昇に応じて課税対象となる年収の下限を２年ごとに引き上げる方向で検討に入った。

企業の年末調整など事務手続きの負担に配慮しつつ、足元の物価高にも対応できる制度とする方針だ。

所得税は、基礎控除や給与所得控除などを差し引いた後に所得に応じた税率（５〜４５％）がかけられ、納税額が決まる。こうした控除などで課税対象となる所得がなくなり、所得税がかからなくなる年収の壁は、２０２５年度の税制改正で１０３万円から１６０万円に引き上げられていた。

政府・与党案によると、直近２年間の消費者物価上昇率をもとに２年ごとに基礎控除を見直し、控除額を広げる。会社員らが対象となる給与所得控除も拡大する方針だ。控除を広げると、所得税を払っていた年収層の手取り収入の増加にもつながる。

国民民主党は最低賃金の上昇率を基準に年収の壁を１７８万円まで引き上げるよう求めている。与党との間で折り合えるかが焦点となる。自民党と国民民主党は実務者協議を進めており、引き上げ方法や具体的な引き上げ幅で一致したい考えだ。年末にまとめる２６年度の税制改正大綱に盛り込むことを目指す。