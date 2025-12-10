「ばぁばの味噌汁がおいしすぎて様子のおかしい息子。笑

初めてみる光景すぎて、びっくり」



【写真】ばぁばの家で、様子がおかしく！？

1歳の息子さんがお味噌汁を飲む動画を、ona_ona_16_さん（@ona_ona_16_）がThreadsに投稿。その食いつきっぷりが話題となっています。



動画では、1歳3ヶ月の息子さん「しーくん」がお椀に食らいつく様子が。既にお味噌汁の中身は入っておらず、その勢いはお顔が今にもお椀の中に入ってしまいそう！小さなおててとおでこでお椀を支えながら器用にかぶりついています。



周りで見守るona_ona_16_さん、旦那さん、ばぁば、じぃじもその愛らしい姿に思わず笑ってしまうほど。



「そんなおいしかったん？」

「美味しいですか？お味噌汁美味しかったの〜？」

「もう入ってないやろ？入れてもらい？しーくん、どうぞして、ばぁばに」

「かわいぃなぁ」



優しく声かけしながら、みなさんしーくんにメロメロになっている様子です。



ona_ona_16_さんによると、ばぁばのお味噌汁の出汁は「茅乃舎だし」、味噌は「定食屋百菜 旬」で売っている味噌（定食屋さんの特注で販売は「フンドーキン醤油株式会社」）で作ったとのこと。お話を聞きました。



お椀を自分で持ったのが初めてで…

――こんな感じで食べたのは初めて？



まず、お椀を直接持ったのが初めてでした。具材を食べさせて最後にお汁を直接飲ませたら、自分でお椀を取り上げてあんな感じになりました笑。初めてあんな姿をみて、びっくりしました。



――みなさんでしーくんの「初めて」を見守られたのですね。そして具もしっかりたいらげた後だったと。



確か、息子用にばぁばが具沢山な味噌汁にしてくれていました。お豆腐、玉ねぎ、にんじん、小松菜、さといもだったと思います。



――ばぁばはお孫さんの食べっぷりに何と？



可愛すぎて悶えていました。とっても喜んでましたね。よく実家に帰るのですが、ほぼ毎回作ってくれています。私もこのあと同じ味噌と出汁で作りましたが、食べっぷりはこの時ほどではないです。何が起こったのか私にもわかりません笑。



――このお味噌も気になります。



父と食事に行った時にお味噌汁の味に感動し、レジ横に売っていた味噌を買って帰ったと聞きました。この動画の日に味噌を使い切っていたのですが、そのあとまたすぐに食べに行って、三つも買ってきていたので私も一つもらいました。



味は甘めでまろやかで優しく、私もいつもより美味しいと思いました。旦那も味噌汁をおかわりしていて…。味噌汁をおかわりするのを初めてみたのでびっくりしました！そのくらい美味しいです。味噌もですが、茅乃舎だしのおかげもあると思います。



――ちなみに、離乳食や幼児食の進みはいかがですか？



初めての子育てで離乳食のススメ方が手探りで、ほとんど同じようなメニューなんですがよく食べます。好き嫌いはありますが、気に入ればよく食べますし、おやつもたくさん食べてます笑。いま13kgで、かなり大きめです。



――これからもたくさん食べてすくすくと大きくなって欲しいですね。



私が好き嫌いが多いので、息子はなんでも食べる子になってほしいですね。たくさん美味しい物を食べて、大好物を見つけたり、食べる楽しさを知って欲しいです。まずはスプーン練習から頑張ります！



◇ ◇



この投稿に、

「めっちゃ飲んでる ばぁばも嬉しいでしょうね」

「底の一滴も残さない勢いですね ベビーさん、世の中には『おかわり』という良い制度があるんですよ」

「そんなに美味しいお味噌汁、、、！レシピが知りたいです」

「バァバ嬉しすぎてこの子が何歳になってもこの味噌汁作るんでしょうね」

「かっかっかわいーー！！ほっぺたにめり込んでる」

「もう美味すぎてお椀の一部になりたいくらいのところまで来てるじゃん。かわいすぎる」

「ばぁば作りがいがありましたね 愛情の味付けが良かったかな？」

と、動画を見た皆さんも、しーくんの様子に魅了されています。



「息子のかわいい姿をたくさんの人にかわいいと言っていただき、大変嬉しく思います。ある方が『親子三代の会話が入ってて素敵な動画ですね』と言ってくださいました。両親とは当たり前に毎週のように会っていたので私からしたら日常の一コマでしかなかったのですが、考えてみると、親も高齢ですし、息子のこんなかわいい時期もあっという間に過ぎ去ってしまうとなると、ずっと思い出に残るであろう幸せな動画になるんだろうなと嬉しく思いました」とona_ona_16_さん。



しーくんを囲む微笑ましい食卓でのひととき、これからの成長も楽しみですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）