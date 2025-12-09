イラストレーターのねねつんママさんの漫画がインスタグラムで1700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

年末年始になると、シャンプーをされたり、いつもと違う洋服を着せられたりすることに不満を漏らすワンコたち。すると…という内容で、読者からは「うちもしてあげる予定です！」「察したワンコの逃げ足、速いよね（笑）」などの声が上がっています。

飼い主の“親心”とワンコの“本音”…すれ違いにほっこり

ねねつんママさんは、愛犬「ねねつん」との日常を描いて、インスタグラムで作品を発表しています。ねねつんママさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ねねつんママさん「年末になると『自分はどんなに忙しくても、わが子にはトリミングやシャンプーをしたい』と思って、皆さん予約を入れるんだと思いますが、『ワンコたちはどう思っているんだろう？』と思ったことがきっかけです」

Q.作中に登場する愛犬「ねねつん」ちゃんについて教えてください。

ねねつんママさん「わが家の娘であり、マルチーズの『ねねつん』です。わが家には人間の長女と次女、そして三女のねねつんがいます。人間の娘はもう独立しています」

Q.ねねつんちゃんは、シャンプーが嫌いなのでしょうか。

ねねつんママさん「あまり好きではないみたいですが、年末はやはりトリミングしてきれいに過ごす予定です。ちなみに私は年に2回くらいしか美容院に行きません（笑）」

Q.ねねつんちゃんにも、クリスマスや年末年始仕様の服を着せる予定はありますか。

ねねつんママさん「私自身はいつもの普段着なのですが、ねねつんはかわいくします。クリスマスはサンタのケープ、お正月は女の子なのでお着物を着せる予定です！」

Q.ねねつんママさんにとって、今年はどのような1年でしたか。また、来年はどのような1年にしたいですか。

ねねつんママさん「漫画やイラストは趣味なので、来年も無理なくのんびり楽しく描いていきたいです。今年も何事もなく平和に過ごせたので、来年もこのままだといいなあ」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ねねつんママさん「『なかなかワンコたちには分かってもらえないよね〜』と、私と同じ思いの方がたくさんいらっしゃいました。やはり皆さん、年の瀬と新年は少しでもきれいにしてあげたいみたいで。親心ですよね！」