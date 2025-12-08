【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 2−1 湘南ベルマーレ（12月6日／エディオンピースウイング広島）

【映像】広島DFが湘南MFに倒された瞬間

サンフレッチェ広島が試合終盤にPKを獲得したシーンをめぐって、ファンの意見が真っ二つに分かれている。

広島は12月6日に、明治安田J1リーグ第38節ですでに降格が決定している湘南ベルマーレとホームで対戦。78分に先制点を許すも、86分にCKから同点に追いつく。すると、直後の89分に再びCKから試合を動かす。

ボックス内でクロスに反応した広島のDF佐々木翔が、後ろからMF鈴木雄斗に押される形で転倒。PK判定となったのだ。ただ、鈴木が手で佐々木の背中を押したように見えたのは事実だが、強度的にはそこまで強いわけでもなく、湘南サイドは主審に抗議した。中継映像ではVARチェックが入ったテロップも出たが、結界的にジャッジはPK。FW木下康介が冷静に沈めて決勝点となった。

「いやーこれは佐々木がうまかったな」の声も

しかし、この判定にはサッカーファンも注目。SNSでは「これPKか？」「そんな大袈裟な」「なんだこれ」「どこが？」「これでPKは厳しい」「押してる」「押してるように見える」「いやーこれは佐々木がうまかったな」など意見が割れた。

なお、勝利した広島は4位、敗れた湘南は19位で2025年シーズンを終えた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

