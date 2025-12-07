»øJ°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¾Êý¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡ÂÇ½ç¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡ÖNX¥°¥ë¡¼¥×¡ß»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÌîµå¶µ¼¼¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿
¡¡ÌîµåÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬7Æü¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëNIPPON EXPRESS±ºÏÂ¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡ÖNX¥°¥ë¡¼¥×¡ß»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÌîµå¶µ¼¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¶â»ÒÀ¿¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢Ûð±Ñ¿´ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢ÆüËÜÄÌ±¿ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤é¤È¤È¤â¤ËÌó100¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÈÌ¤Íè¤Î»øÀï»Î¡É¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ÀµÚ¡£½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁª¼ê¡£²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£µ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ÏÅöÁ³¡ÊÅêÂÇ¡ËÎ¾Êý¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÆ°¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï11·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢WBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×¡¼¥ëC¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆ±6Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤È½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢7Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¢8Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢10Æü¤Ë¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆóÅáÎ®¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Çº£¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÎ¾Êý¤Ç¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¢¤ë¤¬¡¢1ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë