上白石萌音、映画『ペリリュー　－楽園のゲルニカ－』主題歌「奇跡のようなこと」リリックビデオ公開

上白石萌音が、12月5日に公開された映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』の主題歌「奇跡のようなこと」のリリックビデオを公開した。

■「思いを馳せながら大切に歌った」（上白石萌音）

映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』は、パラオ南西部のペリリュー島にて米軍4万に対し日本軍1万人で開戦され、生き残った日本兵はわずか34人、米軍も1,600人以上が死亡したとされる、その犠牲の多さと過酷さに対しほとんど語られることのない「忘れられた戦い」とも言われている「ペリリュー島の戦い」で、終戦を知らず2年間潜伏した兵士たちを描いたアニメ作品。

戦後80年の節目となる2025年、作品と向き合い制作された楽曲「奇跡のようなこと」は、Kazuyo Suzukiによる美しい楽曲に、沖縄県出身であるキヨサク（MONGOL800）が詞を乗せ、上白石萌音がその思いを真摯に受け止め「今に繋がるバトンのようなものを感じ、映画のその後にも思いを馳せながら大切に歌った」と語る楽曲。それぞれの平和への想いが込められた楽曲となっている。

また「奇跡のようなこと」は、2026年に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音の、10周年イヤー第1弾作品となるアルバム『texte』にも収録される。デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲し、映像作品にまつわる楽曲のカバーとオリジナルを織り交ぜ、あらたに制作されるアルバム『texte』は、2026年2月25日にリリース予定。上白石の歌手デビュー曲である「なんでもないや (movie ver.)」のカバーも、アレンジをあらたに再収録される。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「奇跡のようなこと」

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『texte』

■関連リンク

『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』作品サイト

https://peleliu-movie.jp/

上白石萌音 OFFICIAL SITE

https://kamishiraishimone.com/

