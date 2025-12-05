令和ロマン・くるま、不倫めぐるトラブルに言及「事実じゃないですからねー！」
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が4日、自身のSNSを更新。同日、文春オンラインが報じた自身をめぐる騒動に言及した。
【写真】イメージ一新！令和ロマンくるま“新しい宣材写真”
文春オンラインは同日、くるまが現在までに不倫訴訟を起こされていることを報じたが、くるまは「現在めーっちゃ残念なトラブルが起きてます！ 色んな媒体で記事になっちゃってますが、今回の優勝は… 週刊文春です！！！」と言及。記事内容に触れた上で「ちなみに不倫自体は事実じゃないですからねー！ またお会いしましょうー！」と伝えた。
くるまをめぐっては今年2月に一部週刊誌で不倫疑惑が報じられたが、自身のSNSで「事実と異なる部分が散見された」として疑惑を否定していた。
