3370万人の個人情報が流出した後、グローバルテック企業を標榜していたクーパン（Coupang）の素顔が露呈したとの批判が高まっている。海外直購（海外ECサイトからの直接購入）のための個人通関固有符号（通関番号）や共同玄関の暗証番号などの注文情報が流出していないかどうかの問い合わせにクーパンが沈黙を続けていることから、「キム・ボムソク責任論」が浮上している。

1日、X（旧ツイッター）やインターネットコミュニティなどには、クーパンをはじめ、クーパンイーツやクーパンプレイを退会したという認証ショットが相次いだ。「情報流出の告知を今になって受けた。被害者確認も適時にできていないのか」「今はクーパンが否定しているが、決済情報、クレジットカード番号なども流出している可能性がある」「自宅住所が漏れたのが一番怖い」といった書き込みが殺到した。情報を流出させた中国籍の元クーパン社員が情報を第三者に渡した場合、被害の範囲が一気に広がるのではないかという恐怖が広がっている。

それにもかかわらず、現在クーパンのカスタマーセンターに流出情報の範囲を問い合わせると、「調査中のため分からない」という回答で一貫している。被害補償についても言葉を濁している。パク・デジュン代表は前日に謝罪文を発表し、「現在は被害範囲と流出内容を確定し、再発防止策を用意することが先決」と述べた。情報技術（IT）業界によると、今回流出したクーパンの顧客アカウントの中には、約900万件の休眠・退会アカウントも含まれていると推定される。クーパンは退会アカウント情報も5年間保管している。

莫大な技術投資を誇っていたクーパンが内部のセキュリティ管理にはあまりにもずさんだった事実が明らかになり、クーパン創業者で実質的なオーナーであるキム・ボムソク・クーパンInc．取締役会議長に対する責任論はさらに強まる見通しだ。キム議長が国内の専門経営者に一任して身を引いている状況ではないという批判だ。

国会科学技術情報放送通信委員会所属の崔敏姫（チェ・ミニ）共に民主党議員室によると、個人情報流出者はクーパンを退社した後も、システムアクセス時に使用する一種の出入証（認証トークン）でサーバーの顧客情報にアクセスすることができた。順天郷（スンチョンヒャン）大学情報保護学科のヨム・フンヨル教授は「企業が退職した社員のアカウントとアクセス権限を放置していたというのは、常識的に理解しがたい」と述べた。

特に、これまでクーパンが、キム議長の公正取引法上の同一人（企業集団の総帥）指定除外問題をはじめ、「米国企業だから例外」を要求しながら事業を拡大してきた手法に対する批判が強い。

韓国内の大企業集団の大株主などが総帥に指定された場合、私益騙取禁止や親族資料提出など各種義務が生じるが、キム議長は4年以上にわたりこうした規制から外れている。2023年までは、キム議長の国籍が米国で、クーパンの親会社であるクーパンInc．が米国法人であることが盾になった。当時クーパンは、韓米自由貿易協定（FTA）の最恵国待遇規定に反する可能性があり、通商摩擦の恐れがある点を前面に出して防御した。

ところが昨年からは「親族が国内系列会社に出資したり、役員として在職したりするなど経営に参加しない場合、大株主個人を同一人として指定しない場合もある」と改正された公正取引法施行令の例外条件を適用され、総帥指定から外れた。

これについて財界では「クーパンだけが規制から外れた形」として国内企業が逆差別を受けているという不満が高まった。財界関係者は「情報流出の規模や内容すべてが過去最悪の事故なのに、クーパンの主要意思決定をすべて行っているというキム議長が、子会社のことだといって沈黙していてはならない」と語った。