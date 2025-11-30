自分が話している最中に、割って入られて話題を持っていかれた経験はありませんか？ 他人の話題を奪って自分の話を始める、いわゆる「会話泥棒」は人間関係を壊しかねない行為です。会話泥棒はママ友や職場だけでなく夫婦間でも起こっているようで、SNS上では「会話泥棒の夫が許せない」という声が上がっていました。

【画像】「えっ……！」→これが《会話泥棒》をしがち・されがちな人の特徴です！

「こっちは話を聞いてほしいのに！」

会話泥棒のパターンでよく聞くのは、体調や仕事に関する話題。「私が頭痛いって言うと、必ず『俺も』とかぶせてくる。『俺もなんだよね』じゃねえよ」「体調悪いって言ったら自分のことを話し出すから、まともに心配の言葉が返ってきたためしがない」といった不満の声が寄せられています。

さらに「上司のことを愚痴ると、すぐに自分の会社の話にすり替える。こっちは話を聞いてほしいのに！」といった声もあり、気持ちを受け止めてもらえない不満があるようです。

会話泥棒の夫を持つと、妻側にフラストレーションがたまっていきます。「話好きなのはいいけど、だからって受け入れるのはしんどい」と、我慢にも限度があるという訴えが。また、「こっちが質問したときでも自分の話に持っていくから、答えが返ってこない」といった声も上がっており、会話のキャッチボールが成立しているのかすら不安になります。

一方で、やられっぱなしではなく、会話泥棒の夫に対抗する妻たちも。「夫の話は無視して私の言いたいことをとにかく話し続ける」「奪われたら奪い返すだけ！」など、強気に立ち向かう声が寄せられています。「話を奪われたら『へぇー』『ふーん』の生返事だけするようにしてるよ」と、静かな抵抗で不満を示す場合も。

また、夫にはっきりと「会話泥棒であることを指摘する」という人もいました。「マジトーンで注意するとスネるから、『出たな会話泥棒！』って言い返してる」「家庭内ならまだしも、よそでやってたら相手に申し訳ないので……」と、夫や周囲のために改善を促すのが優しさと捉える意見もあります。

こうした夫たちはもしかすると、自分でも気付かずに会話泥棒をしている可能性も。会話をするときはまず他人の話を聞き、一呼吸置いてから話し始める余裕を持てるといいですね。

夫婦間での「会話泥棒」。あなたにも心当たりはありませんか？