狩野英孝『まどマギ』視聴で混乱！ハッピーエンド期待せず…キュゥべえ長い説明に「何言ってるか全然わからない！」
アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第8話が、本日30日にMBS・TBS系にて放送がされた。副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝が担当しており、キュゥべえの正体、目的が判明すると「何言ってるか全然わからない！」と言葉を強めた。
【画像】狩野英孝が激怒！意味不明…キュゥべえに苦言したシーン
今作は、劇場版[前編][後編]を全11話のTVシリーズとして再編成し、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』として放送。まだ同シリーズを観ていない人が、『まどか☆マギカ』の世界に触れるきっかけに、また、すでに観ている人も、新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』（2026年2月公開）に向けての振り返りして楽しめるようになっている。
副音声企画は、狩野が初めて『まどマギ』シリーズに触れることとなり、初見ならではの新鮮な反応が見どころで、コメンタリーは1話から最終11話までを予定。第8話では美樹さやかの闇落ち語のその後が描かれており、魔女になったことが判明。
キュゥべえが魔法少女の意味、そしてインキュベーターとしての目的、宇宙における人間から生まれる感情エネルギーの貴重さ…などを語り始めると、狩野は「何言ってるか全然わからない！」と本音。
そして杏子とまどかが一緒にさやかを救おうと考え「そういうもんじゃん？ 最後に愛と勇気が勝つストーリー」というセリフに、狩野は「そう言うのじゃねぇんだよ、このまどかマギカは」と、『まどマギ』を警戒し、最後のほむらのシーンを見て「ハッピーエンドを期待しない方が良い気もしてきました」と話した。
