婚活では、性格の相性だけでなく、ご自身が併せ持つ“心の癖”が関係を左右します。その中でも、婚活をなかなかうまく進められないタイプは「被害者意識が強い人」です。最初はうまく関係を築いているのですが、思い通りに事が進まなくなると、相手の言葉や行動を悪い方向に受け取ってしまいます。

被害者意識は、怒りよりも見えづらく、ゆっくりと2人の関係をむしばんでいきます。

今回は、結婚相談所を経営する筆者が、実際の婚活現場で起きた3つのケースをもとに、「被害者意識が強い人」の心のメカニズムを分析。お相手が、被害者意識が強い人かどうか、付き合う前に気付くべきサインについて記していきます。

「そんな言い方って、ある？」 毎回“被害者のポジション”に立つ男性

あきらさん（41歳、仮名）は、仕事は公務員で安定しており、見た目も穏やかで、最初に女性に与える印象は非常によいものでした。お見合い後、「仮交際」からスムーズに「真剣交際」に入ったななみさん（38歳、仮名）も、最初のうちは「優しいし、結婚向きの男性だわ」という感想を抱いていました。

ところが、仲が親しくなっていくにつれて、小さな違和感が積み重なっていったのです。

ある日、待ち合わせに彼が10分遅れたとき、ななみさんが「私、待たせたらいけないと思って10分前に着いていたわよ。何で遅れたの？ 何かあったの？」と軽い気持ちで言いました。それを聞いたあきらさんの顔が、急に険しくなりました。

「そんな言い方しなくてもいいじゃないか。責められているような気持ちになったよ！」

ななみさんは責めるつもりなどなく、むしろ心配だったから聞いたのです。このときだけではなく、たびたび被害者意識の強い言葉を返してくるのが、だんだんと気になるようになりました。

例えば、深夜に来たLINEの返信を翌朝にすると、「その日のうちに返信してほしいな。すぐに既読になったじゃないか。結婚を前提に付き合っているんだから、LINEの返信が遅いと不安になるよ」。

またある日のデートでは、あきらさんが提案したレストランが満席で、急遽別の店へ移動することになりました。そこまでの道のりが思ったよりも長く、20分近く歩きました。それに対してななみさんがつい、軽い気持ちで言いました。

「ずいぶん歩くのね。もっと近いお店でもよかったのに」

ななみさんは笑いながら言ったのですが、あきらさんの表情が急に曇りました。

「その言い方、ひどいな。おいしいものを食べてほしいという僕の気持ちが分からないの？」

このように、ななみさんが悪気なく発した言葉を、被害者の立場で受け取ってくるのです。

交際を重ねるほど、ななみさんは、あきらさんから返ってくる言葉に「もしかしたら私の言い方が悪いのかしら。私は知らないうちに人を傷つけているのもしれない」と思うようになりました。

そして、最終的にななみさんは「これ以上お付き合いを続けると、自分が間違っているように感じてくる。自分もあきらさんと同じく被害者意識が強い人間になるかもしれない」と思い、「交際終了」を出したのです。

優しくしても、さらに優しさを求める

ゆうすけさん（36歳、仮名）は、仮交際をしていたあやさん（35歳、仮名）と真剣交際に進みました。あやさんは勤勉で、仕事を頑張るしっかり者。結婚したら良妻賢母になるタイプだと、最初は思っていました。

ただ、真剣交際に入り、関係が深まるにつれて、あやさんの言動に違和感を覚えるようになったのです。

いつも、あやさんから朝にLINEが来て、お昼にゆうすけさんが返信するのが2人の日課になっていました。

ところがある日、ゆうすけさんはお昼を食べる時間もないくらい忙しく、その日は仕事を優先させて、帰宅後に「ごめんね。今日は返信が今になってしまったよ」と送りました。

すると、こんなLINEが返ってきました。

「私はあなたを大切にしているのに、あなたはそうじゃないのね。LINEの返信速度は気持ちや関心度に比例するって言うでしょう？」

ゆうすけさんが「今日はとにかく忙しくて、お昼は菓子パン食べながらパソコンに向かっていたんだよ」とLINEを送ると、「そんなの言い訳に聞こえるわ。短文でもスタンプ1つでも返せるじゃない？ 私の気持ちを分かってくれないなんて悲しいな」という返信が来ました。

ゆうすけさんが優しく寄り添えば寄り添うほど、あやさんの愛情の要求は増えていくのです。

日常の何でもないやりとりでさえ、少しの行き違いがあると、「私は傷ついた」「私のことは大切に思っていないんでしょう？」と伝えてくるのも気になりました。

最終的にゆうすけさんは、「優しくしてもさらに優しさを欲しがるし、被害者意識が強い。こんなタイプの女性と結婚したら、疲れてしまう」と思うようになりました。結局、真剣交際を終了することにしたのです。

「全部キミのせい」別れ際に責任転嫁する男性

関係が終わりそうになったとき、被害者意識を一気に爆発させるタイプもいます。

まいさん（34歳、仮名）が交際していたこうじさん（39歳、仮名）が、まさにそのタイプ。真剣交際に入り、結婚の具体的な話をするようになっていたのですが、あるとき、結婚後に乗る車について、お互いに考え方がぶつかりました。

こうじさんの趣味は、スポーツカータイプの車に乗ること。まいさんは「結婚して子どもができたら、それをファミリーカーに買い替えてほしい」と言ったのです。しかし、こうじさんは「スポーツカーは唯一の趣味だし、それ以外には乗りたくない」と譲りませんでした。

まいさんは冷静に、「スポーツカーは燃費も悪いし、車内が狭い。子どもが生まれて家族が増えたときに適した車ではないでしょ」と伝えました。すると、そこから彼の態度が急変しました。

その日のデートを終えて帰宅すると、突然のLINEが届きました。

「君は冷たいね。僕が一番大切にしているものを取り上げようとするの？ これから家族になろうとしている人に、こんな仕打ちを受けて傷つけられるとは思わなかった」

まるで自分が被害者で、彼女が加害者であるかのような内容でした。

「現実的な話をしただけだけれど」

憤慨したまいさんが返信すると、さらにこんなLINEが届きました。

「キミと結婚したら、僕の自由が奪われる。結婚は考えられなくなった」

それを読んだまいさんは、「ゆっくり話し合いをしま…」とまで打ちかけたのですが、思いとどまりました。自己中心的で、被害者意識の強い彼の性格を目の当たりにした気がしたからです。

打ちかけた文字を消して、「分かりました。では、交際終了しましょう」とLINEを返信しました。

被害者意識の強い人は、なぜ恋愛を壊すのか

被害者意識の強い人は、相手の何気ない言動を「否定」や「攻撃」として受け取りやすい傾向にあります。その背景には、過去の恋愛や家庭での傷ついた体験、失敗、不安を受け止める力の弱さが潜んでいます。

被害者意識は「怒り」ではなく、「私のつらさを分かってほしい」という「寂しさ」から生まれることが多いのです。その表現手段として相手を責めてしまいます。その結果、相手が離れていくという、悪循環を繰り返していきます。

また、2人の距離が近づくと、安心より不安が強くなるタイプもいます。「もっと愛して」「もっと優しくして」と要求が増え、相手の負担が急激に大きくなることもあります。関係が深まるほどに、依存度が上がっていくのです。

では、婚活で出会った相手の被害者意識が強いかどうかを見分けるには、どうしたらいいでしょうか？ チェックすべきサインは、次の4つです。

・小さな指摘に強く反応する

・すぐ「傷ついた」と言う

・「あなたが悪い」と相手を責める

・「こんな気持ちになったのは、あなたのせい」と責任転嫁する

こうした傾向が見え始めたら要注意です。結婚は、心の成熟が試される場でもあります。相手の言葉を冷静に受け止め、自分の感情を自分で扱える人を選ぶことが、長く続く結婚生活には大切なことではないでしょうか。