¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬Ææ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò³«»Ï¡¡¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Æü¤Ë²¿¤«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆ°¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬¡¢9·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¡¢11·î29Æü¤è¤ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡Ä¡ª¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÅê¹Æ
¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµî³Ú¶Ê¤Î²»¸»¤ä±ÇÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤¬¸å¤í»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö7 days left..¡×¡ÖCOUNTDOWN TO 9 P.M., 6TH DEC 2025¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡£Åê¹ÆÆâÍÆ¤«¤é¤Ï¡¢12·î6Æü¸á¸å9»þ¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¤Ï¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö3¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¢¡¼¼Ì¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤È¤«¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ï¡¢2000Ç¯12·î¤Ë»³Íü¸©¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Æ£´¬Î¼ÂÀ¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢Á°ÅÄ·¼²ð¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢¿ÀµÜ»Ê¼£¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£2003Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö3·î9Æü¡×¤ä¡ÖÊ´Àã¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î6Æü¸á¸å9»þ¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
