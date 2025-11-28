¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÛµÜÃÏ¸µµ±¡¡ÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡¡¡Ö²ù¤·¤¤¤Î¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¡¡G2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬SG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï28Æü¡¢4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£29Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤¤Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇîÂ¿¤ò°¦¤·¡¢¡ÈÇîÂ¿¤ÎSG¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡É¤Î»×¤¤¤ÇÇ¯Æ¬¤«¤é¤³¤³¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¿µÜÃÏ¸µµ±¡Ê39¡áº´²ì¡Ë¡£6¹æÄú¤Ç¥Á¥ë¥È1.5ÅÙ¤ÇÄ©¤ó¤À4ÆüÌÜ4R¤Ï5Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½àÍ¥¾¡ÀïÆþ¤ê¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²ù¤·¤¤¤Î¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ï¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤Î²ù¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãå½ç¤ò³Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½®·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇîÂ¿¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÊ¡²¬SG¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÈÌÀï¤Ç¤â¤¢¤È2Æü¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡5ÆüÌÜ¤Ï3R2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£º£Àá½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£