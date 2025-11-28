リングドッグで驚きのマイペースさを見せつけたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万8000回再生を突破し、「たまらなく可愛い」「ファンサたっぷり」「まさにペキニーズのパフォーマンス」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：結婚式で『リングドッグ』を任された犬→通路を歩くのかと思いきや…まさかの『マイペースすぎる光景』】

リングドッグに初挑戦♡

Instagramアカウント「kebabtabeyogabu」の投稿主さんは、ペキニーズの女の子『けばぶ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、ご友人の結婚式に招待されたときの一幕を投稿しました。なんと、けばぶちゃんも招待客として招かれたのだとか！

それだけではありません。けばぶちゃんは、友人夫婦にリングを届ける「リングドッグ」の大役も任されていました。3ヶ月前から式場で履く靴下を選び、新郎新婦の元にまっすぐ歩く練習を毎日欠かさず行ったといいます。

しかし、けばぶちゃんは大変マイペースな性格の持ち主でした。本番では、投稿主さんがいくら気を引いても歩いてくれなかったそうです。

まさかの抱っこスタイルで登場

背中を押しても、おもちゃを見せても、どこ吹く風と言わんばかりにペタッと座って寛ぐけばぶちゃん。そこで投稿主さんは、けばぶちゃんを抱っこして新郎新婦の元にリングを届けることに決めました。

投稿主さんに抱っこされたけばぶちゃんは、まるで王様のように肝の座った態度で招待客を見回していたとか。投稿主さんの補助で前足を振るなど、ファンサービスも忘れません。

練習した成果は出せなかったけれど、まさかのアクシデントで会場は温かな笑いで満ち溢れたとか…♡

こんなふうにけばぶちゃんに振り回されることに、常日頃から幸せを感じているという投稿主さんなのでした。

この投稿には「堂々と構えていてすごい」「ペキニーズのマイペースっぷりにほっこり」「式場にいたみなさんも癒されたに違いない！」などの温かなコメントが寄せられています。

川遊びでもマイペース！？

今年の夏、けばぶちゃんは川遊びに行ったのだそうです。ライフジャケットを着て、泳ぐ練習をするけばぶちゃん。しかし、けばぶちゃんの本当の楽しみ方は泳ぐことではありませんでした。

しばらく川の冷たさを満喫したけばぶちゃんは、最終的に簡易チェアに座って居眠りをしていたといいます。水の流れる音を聞きながら、どこか夢見心地のけばぶちゃん…。

いつでもどこでもマイペースな姿に、思わず癒されてしまいますね。

けばぶちゃんの可愛い日常はInstagramアカウント「kebabtabeyogabu」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kebabtabeyogabu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。