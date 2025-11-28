回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、ミョウバン不使用のウニや、白鮭のイクラが楽しめる新キャンペーン「無添加うにといくら」フェアを11月28日から期間限定で開催します。

【写真】ウニが1枚板に乗ってる！ 豪華すぎるメニューの写真がコレです！ 1年に1度登場する“クリスマス限定”メニューも！

同フェアでは、「濃厚うに（一貫）」（250円、以下、税込み）や「大粒いくら（一貫）」（200円）のほか、一枚板にぜいたくに並んだ無添加のウニを、香り高い有明ノリで包んで食べる「板うに手巻きセット（5貫分）」（1840円）、北海道産のタコが味わえる「北海たこうに」（150円）、ミナミマグロの中トロを特製タレに漬けた「トリュフ中トロ（一貫）」（240円）、北海道牛を使って、仏料理「ロッシーニ」を寿司で表現した「北海道牛のロッシーニ風（一貫）」（380円）、AIを活用した「スマート養殖」で育てたブリが楽しめる「五島列島AI寒ぶり」（300円）、「煮穴子握り」（110円）が販売。

さらに、商品開発部の藤原彩乃さんが開発したラーメン「藤原系 魚介背油らーめん」（780円）も新登場。

サイドメニューでは、「にんにくすぎる黒唐揚げ」（460円）、「あぶりチーズサーモン」や「えび天にぎり」「くらポテト」などと合うトッピング用ソース「レッドホットソース」（115円）、スイーツでは「ベリーのクランブルケーキ」（360円）、「たっぷりクリームエクレア」（170円）がそれぞれ新発売。

また、クリスマスメニューとして、高品質とおいしさを追求したスイーツブランド「KURA ROYAL」の新商品「いちごのショート ケーキパフェ」（530円）、「くらチキ」（310円）、「ブッシュドノエル」（380円）も発売されます。