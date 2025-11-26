50代で「自分だけの18坪のマイホーム」を建て、SNSでシンプルモダンな暮らしを発信するTajiさん（インスタグラムフォロワー7.9万人）。玄関には一般的なゲタ箱やダウンライトをあえて設置しないなど、独自の工夫を取り入れているそう。そんなTajiさんの心地よい玄関づくりや収納アイデアと、こだわり抜いた照明術をご紹介します。

※ この記事は『53歳からのシンプルモダンな暮らし』（CEメディアハウス刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】靴はロッカーキャビネットに収納

ゲタ箱のかわりにロッカーキャビネットを採用

玄関にシューズクロークやゲタ箱をつけなかった理由は、2つあります。1つは減額のため。もう1つは、狭い玄関に扉がついたシューズクロークがあると圧迫感があり、窮屈。しかも映えない！ おしゃれで靴を入れられる家具を置きたいと思いました。

ワイヤーメッシュのロッカーキャビネットは、インテリアの通販サイト・フライミーで見つけました。透けているので圧迫感がありません。あまった場所に、オブジェなどを一緒に飾ったりしています。

基本的には気に入っていますが、デメリットも。扉がしまりきらなかったり、靴底に砂がついていると、下の靴の中に入ってしまったりします。

冠婚葬祭用の靴はあまり使わないのでクローゼットに収納していますが、ほかのものはこの中に入るだけにして、数を調整しています。

●傘やカギも「つるす」収納、玄関マットは置かずにすっきり

傘やカギは、このロッカーキャビネットにS字フックを引っかけてつるしています。玄関の広さがあまりないので、効率よく使うようにしています。スリッパもキャビネットに入れています。

また、玄関マットは掃除の手間が増えるので置いていません。掃除機をかけるだけで十分だと思います。

ペンダントライトの明かりがお気に入り

玄関のドアをあけたときに見えるレ・クリントのペンダントライトの明かりは、私の「思いどおりに過ごす家」の象徴です。ほんわりとしたやわらかい光を放つ明かりを見ると、マイホーム建築ができて本当によかったと、幸せな気持ちになるのです。そして、自然と気分が上がります。

この照明にはPhilips（フィリップス）の電球を使用していて、別売りのハブ（Hueブリッジ）をつけることで、調光や点灯時間の設定ができます。そのため、家の近くに来ると明かりがつき、朝は6時に自動で灯るように設定しています。

●あえて玄関のダウンライトをつけない

照明は、床から2mくらいの位置に取りつけています。低いかなと思ったものの、玄関のドアをあけたときに見えるようにしたかったのです。

あえて玄関のダウンライトをつけず、ペンダントライトが自動で点灯するように設定したため、仕事から帰ってくるとお気に入りの明かりが私を迎えてくれます。

夢のマイホームが完成してもうすぐ1年になりますが、いまだにこの光景にウキウキしています。