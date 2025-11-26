手軽に試せて簡単に印象チェンジ♡100均前髪ウィッグをお試し！

いつものようにダイソーでお買い物をしていると、美容グッズ売場で気になる商品を発見。今回は『前髪ウィッグ（ベーシックカラー）』をご紹介します！手軽に前髪を作れるポイントウィッグが、まさかダイソーで買えるとは思いませんでした。サッと装着できて簡単に印象チェンジができるのが魅力♡早速試してみました！

商品情報

商品名：前髪ウィッグ（ベーシックカラー）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480895765

ダイソーで見つけた『前髪ウィッグ（ベーシックカラー）』をお試し！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『前髪ウィッグ（ベーシックカラー）』。

装着するだけで簡単に前髪を作れるウィッグです。ダイソーでウィッグが買えるとは思わなかったので、試しに購入してみました！

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。

筆者は前髪が長めで分けているので、前髪を作ってみたいなと思い挑戦してみました！

ポイントウィッグなので、サッと手軽に試せるのが嬉しいです。

暗めの色と少し明るめの色の2色がありました。

今回は暗めの色を選びました。

クリップ式で簡単に装着することができます。

テクニックが要らないので、気分を変えたい時にすぐ使えるのがいいなと思います。

クリップで装着は簡単！気になる使い心地は…？

前髪を左右に分け、中央部分にクリップを差し込みます。

髪の毛を馴染ませたら完成です。

手軽に使えるのはいいのですが、ウィッグの幅が狭いです。

以前他の通販サイトで購入したときの前髪ウィッグよりも、幅が圧倒的に狭いです。

10円玉2つ分くらいの幅で、かなり狭いことがわかります。

幅が狭い上に両サイドが長いので、地毛への馴染みがあまり良くありません。

顔の大きさや骨格によるかもしれませんが、筆者は上手く馴染ませることができませんでした。

また、癖が凄いのも気になりました。

指で押さえるとわかりやすいですが、束で割れてしまいます。

毛がくるんと曲がっているため、ヘアスタイルが限られてしまいます。

実際にスタイリングしてみましたが、束でパカッと割れてしまい汚らしい感じに…。

真横に流すとまだマシですが、上手くスタイリングすることができませんでした。使い手の技術が試されます。

ダイソーで手軽に買えるのは評価できますが、正直あまりおすすめはできません…。

雰囲気を確認したいときや、写真を撮影したいときなど、一時的に使う分にはアリかもしれません。

今回は、ダイソーの『前髪ウィッグ（ベーシックカラー）』をご紹介しました。

ちょっと残念な結果でしたが、お試し程度ならいいのかもしれません。気になる方は、ダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。