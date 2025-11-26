手軽に試せて簡単に印象チェンジ♡100均前髪ウィッグをお試し！
商品情報
商品名：前髪ウィッグ（ベーシックカラー）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480895765
ダイソーで見つけた『前髪ウィッグ（ベーシックカラー）』をお試し！
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『前髪ウィッグ（ベーシックカラー）』。
装着するだけで簡単に前髪を作れるウィッグです。ダイソーでウィッグが買えるとは思わなかったので、試しに購入してみました！
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。
筆者は前髪が長めで分けているので、前髪を作ってみたいなと思い挑戦してみました！
ポイントウィッグなので、サッと手軽に試せるのが嬉しいです。
暗めの色と少し明るめの色の2色がありました。
今回は暗めの色を選びました。
クリップ式で簡単に装着することができます。
テクニックが要らないので、気分を変えたい時にすぐ使えるのがいいなと思います。
クリップで装着は簡単！気になる使い心地は…？
前髪を左右に分け、中央部分にクリップを差し込みます。
髪の毛を馴染ませたら完成です。
手軽に使えるのはいいのですが、ウィッグの幅が狭いです。
以前他の通販サイトで購入したときの前髪ウィッグよりも、幅が圧倒的に狭いです。
10円玉2つ分くらいの幅で、かなり狭いことがわかります。
幅が狭い上に両サイドが長いので、地毛への馴染みがあまり良くありません。
顔の大きさや骨格によるかもしれませんが、筆者は上手く馴染ませることができませんでした。
また、癖が凄いのも気になりました。
指で押さえるとわかりやすいですが、束で割れてしまいます。
毛がくるんと曲がっているため、ヘアスタイルが限られてしまいます。
実際にスタイリングしてみましたが、束でパカッと割れてしまい汚らしい感じに…。
真横に流すとまだマシですが、上手くスタイリングすることができませんでした。使い手の技術が試されます。
ダイソーで手軽に買えるのは評価できますが、正直あまりおすすめはできません…。
雰囲気を確認したいときや、写真を撮影したいときなど、一時的に使う分にはアリかもしれません。
今回は、ダイソーの『前髪ウィッグ（ベーシックカラー）』をご紹介しました。
ちょっと残念な結果でしたが、お試し程度ならいいのかもしれません。気になる方は、ダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。