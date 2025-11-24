か、可愛くて震えるぅぅぅ♡（喜）【サーティワン】終売前に急いで！「新作キティコラボ」

11月1日からスタートした【サーティワン】とハローキティのコラボキャンペーン。カップもサンデーもアイスクリームセットもキティちゃんだらけの、可愛すぎるコラボが話題を呼んでいます。コラボ期間は11月27日までですが、あまりの人気に一部店舗では早くも販売終了してしまった商品もあるのだとか。そこで今回は、終売前に要チェックな「新作キティコラボ」を紹介します。

今年のキティはポッピングシャワーデザイン

昨年も大好評だったハローキティアイスクリームチャームが、今年はポッピングシャワーデザインで登場。「ハローキティスペシャルダブルカップ」を購入すると付いてくるチャームで、今年はチャームのサイズも少し大きくなったのだとか。この機会しか手に入らない限定チャームは、争奪戦必至かも！

妹のミミィと一緒にカップをデコレーション

「ハローキティ ダブルカップ」には、キティちゃんの双子の妹ミミィちゃんも登場。キティちゃんと一緒にダブルカップを可愛くデコレーションしてくれています。カップのデザインは2種類から選べますが、どちらも欲しくなるデザインで、きっと迷ってしまうはず。

アップルパイをイメージしたサンデー

キティちゃんの好きな食べ物といえば、ママが作ったアップルパイ。「ハローキティ アップルパイサンデー」は、そんなママが作ったアップルパイをイメージしたサンデーです。ホイップクリーム・角切りリンゴ入りソース・パイをトッピングしてもらえるため、華やかな見た目も楽しめます。しかも、サンデーはリバーシブルスリーブが貰える嬉しい特典付きです。

自宅でも可愛いキティちゃんを楽しもう

アイスクリームをテイクアウトするなら「ハローキティ アイスクリームセット」がおすすめ。ハートの中からキティちゃんたちが覗いているようなボックスのデザインがとってもキュートです。ふわふわ素材のブランケットが付いてくる豪華なセットなので、キティちゃんたちに囲まれながら、自宅でアイスクリームを堪能できます。

昨年よりもさらに可愛さがバージョンアップした【サーティワン】の「新作キティコラボ」。特典付きの商品は、続々と終売になる可能性が高そうです。今だけのキティコラボ、見逃さないようにお近くの店舗へぜひ足を運んでみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる