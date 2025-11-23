´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡ÁÇÁá¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¡É¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯3Çï»Ò¥±¥ó¥±¥ó
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂ¼ÅÄÏÂºÈ»á¤¬¿ä¾©¡ÄÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡Ö3Çï»ÒÆþ¤ìÂØ¤¨¡×
¡¡Â¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥à½¬ÆÀ¤Ï¡¢Ìîµå¤Î¥×¥ì¡¼¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£Ê¡°æ¾¦¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ¼ÅÄÏÂºÈ¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö3Çï»ÒÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ê¥ë¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÁöÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö3Çï»ÒÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤ÏÊÒÂÎ©¤Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÂÎÀª¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼´Â¤ÎÉ¨¤ò¶Ê¤²¤º¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Î©¤Ä¤³¤È¡£¾å¤²¤¿Â¤Ï¤Ø¤½¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÉ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤Î·Á¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¤ËÊÒÂ¤Ç3²óÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡£¡Ö¥±¥ó¡¢¥±¥ó¡¢¥±¥ó¤È¤¤¤¦É÷¤ËÊÒÂ¤ÇÃÆ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤âÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÂ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£¡ÖÃåÃÏ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÂ¤ÏºÇ½é¤Î·Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÃåÃÏ¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÁÇÁá¤¯¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤¿Â¤ÎÉ¨¤¬¤Ø¤½¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡£Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î1¡¢2²ó¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÃÙ¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÁö¤ê¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊâ¿ô¤¬½Å¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÏ¤à´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤â¤Î¤À¡£¡Ö¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Ç¤âÁ´Á³¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡£1¥»¥Ã¥È¤Ç10²ó¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÌÜ°Â¤À¡£¡ÖÂ®¤¯Áö¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤ËÂ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë