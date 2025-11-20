かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める19日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」にツートライブ、ダブルヒガシ、アインシュタイン河井ゆずるがゲスト出演。関西司会人の裏側の余談が繰り広げられた。

アインシュタイン河井は、上沼恵美子の番組の前説を初めて担当する際、楽屋にあいさつに行った。

「初めまして、前説を担当させていただきますアインシュタインです」。ブサイク顔が売りの相方の稲田も一緒にあいさつ。これまで先輩芸人たちにあいさつしたときは、稲田を見て「いろんな先輩が『おまえ、すごいな』『なんや、その顔』って言うてくれはるねんけんど、上沼さんはすごいなと思った」と当時の状況を振り返りながら、上沼に「はじめましてって言ったら、稲田の顔を見て『ああ、おめでとうございます』って」と明かした。

ツートライブ、ダブルヒガシは上沼の言葉に「すごいな〜」と感嘆した。濱家は上沼の言葉の意味を「芸人として勝ちが確定したってことやな」と話すと、河井は「ポジティブの方でひと言で言い切るのはすごい」と衝撃を受けたと明かした。