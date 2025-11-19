親の高齢化にあたって欠かせない、実家の片付け。整理収納アドバイザーの原田さよさん（現在60代）は、実家の思い出の品を処分するにあたって「まず一歩踏み出すことが大切」だと語ります。原田さんが実際に行った母親の着物の手放し方と、そこで得た気づきについて教えてもらいました。

実家の片付けでとくに苦労した「着物の整理」

私の母は介護つきの有料老人ホームで暮らしています。実家は、あき家になってから数か月後に売却しました。

【実際の写真】高齢の母が大切にしていた着物の数々

売却にあたり「できるところまでは自分たちで片付け、できない部分は業者にお願いしよう」と決めて進めていたのですが、その際とくに整理が難しかったのが母の着物。

先に私自身の着物を整理してその大変さを実感していたので、母の場合も時間を要するのは予想できていましたが、今回あらためて感じたのは、「人が大切にしていたものを整理するのは難しい」ということです。

母のタンスには、少しずつそろえたと思われる着物や帯、長襦袢や小物がたくさんありました。なかには仕付け糸がついたままのものや、反物のまま置いてあったものも。それらには母の思い出がしみ込んでいると感じましたが、手入れができなくなっていた状態なのがわかりました。

それでも私が忘れられなかったのは、「着ることもないから整理してほしいけれど、このまま捨てるのは忍びないのよ」という母の言葉でした。

片付けの目標を立てるポイント2つ

思い出が多いものを整理するには、まず目標を明確に立てることが大切です。感情面・現実面の2つの方向から考えるとイメージしやすくなります。

また、整理にかける期間も、「今年中に」や「来年の3月までに」などと決めた上で進めると、よりはかどるようになると思います。

●1：感情面の目標

感情面での目標は以下になります。

・自分が後悔しない片付けを目指す（母の着物であっても）

・自分が背負いすぎない、バランスを取ることも大切にする

・母の思い出の品として、自分のために写真で記録しておく

●2：現実的な目標

現実面では、このような目標を立てました。

・残す着物は、この引出しの1段分に収まるだけというように限度を決めて減らす

・着物の状態が今よりも悪くなる前に、売る・譲る・リメイクするなどして活かす（私が使えそうな数点はもらいました）

親と一緒に片付けができるなら

私の場合はひとりで片付けを進めましたが、親と一緒に仕分けできるなら、思い出話を聞きながら進めるのもおすすめです。まずは「残す候補」「譲る・売る候補」「処分する候補」に分けてみます。

親は、古い着物を残しておいても仕方ない…とわかっていてもなかなか思いきれないものなので、初めのうちだけでもその気持ちに寄り添ってあげて欲しいです。

きっと「これはお嫁に行くときに持たされたの」「これはお茶のお稽古用だった」などと話してくれるでしょう。そのうち親の方も慣れてきて、判断のスピードは速くなると思います。

あえて「残す」ものの選び方

残す着物や帯は、母がどうしても置いておきたいといっていたものや、娘や孫が将来的に使う可能性があるもの、などのように絞っておくとラクです。

また、リメイクできそうなものをいくつか選ぶのもいいでしょう。洋服にしたりバッグにしたりするのもいいし、帯をタペストリーにして飾ったりするのもステキです。布としての美しさを活かして再利用する方法です。

「譲る・売る」ときの意外な注意点

買取業者やリサイクルショップだけでなく、ネットオークションやフリマなど、今はさまざまな手段で手放すことができるので、これらを利用するのもいいかもしれません。

ただし着物の場合、期待しているより価格が抑えられることも多いので、「だれかに使ってもらえるなら」という気持ちで臨むのがいいでしょう。

思い出の品を「捨てる」のは悪いことじゃない

あき家となった実家にひとりで通い行った、母の着物の整理。母が着物を大切にしていたことを知っていたため、売るにせよ処分するにせよ手放すには罪悪感がありました。自分の着物の整理のときでも難しかったので、母のものはいっそう迷ったのです。

ですが、母の着物の整理を続けるうちに、これは親の思いを受け継ぐための作業だと考えられるようになりました。着物に限らず、高齢の親御さんの思い出の品の整理が気になっている方は、ぜひ始めてみてください。私がそうだったように、一歩目を踏み出してみたら勢いがついて、その先へ進もうと思えるものです。