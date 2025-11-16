モスバーガー「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会 / 傷・汚れに強い布張りオフィスチェア【まとめ記事】
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月14日（金）より、「日本料理 かんだ」監修の「炭焼き 国産鰻重バーガー」を、ECサイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」にて1,000セット限定で新発売する。発売に先立ち、報道関係者向けに記者発表会が実施された。「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわった、モス史上最高価格の逸品。うな重をモスライスバーガーで再現した本商品は、「日本料理 かんだ」のオーナーシェフ 神田 裕行氏が、うなぎの選定やたれの味付けなど、商品設計の全体を監修した。うなぎはしっかりとした厚みがあるものを厳選し、1尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとやわらかな食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じられるように仕上げた。
「もうアイロンに悩まされない」--。忙しい朝も、外出前の2分で衣類がピシッと整う。吸って、伸ばして、仕上げる。新時代の衣類スチーマー「airmorn one」が、2025年11月14日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行公開される。約10秒で立ち上がり、ハンガーに掛けたままスチームがけ可能。わずか2分でシャツ1枚を美しく仕上げられるから、忙しい朝の身支度がぐっとスムーズに。上部からスチームを噴射しつつ、下部の吸着構造がそのスチームを包み込み再循環させることで、衣類全体をムラなくケア。スチームが繊維の奥まで二度行き渡るため、“一滑りで二度蒸す”革新的な仕上がりを実現する。
■世界最軽量級、わずか10g！メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」
HappyLifeCreators株式会社は、ご自身のメガネに取り付けて使用できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01（ガイドワン）」のクラウドファンディングを、2025年11月12日（水）より「GREEN FUNDING」にて開始した。GUIDE01は、バッテリーやディスプレイを搭載しながらも驚異的な10gという超軽量化を実現した。これにより、長時間装着しても耳や鼻への負担が少なく、移動中、作業中、アウトドアなど一日のあらゆるシーンで違和感なく使用し続けることが可能だ。
■アダプターいらずでUSB Aを有線LANに変換できるケーブル「500-LAN6KASL」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、変換アダプタを使わずにUSB Aから直接LAN（RJ45）接続できる変換ケーブル 「500-LAN6KASLシリーズ（1/2/3/5m）」を発売した。ノートパソコンにLANポートがなくても、もう困らない。USB Aポートに挿すだけで、有線LAN接続が可能に。別途アダプタを持ち歩く必要もなく、スッキリしたワークスタイルを実現する。出張先や在宅勤務など、どんな環境でも安定したネットワーク環境を簡単に構築できる。面倒な設定やドライバインストールは一切不要。USBポートに接続するだけで、自動的に認識してすぐにネットワーク通信を開始できる。IT初心者でも安心して使える設計で、作業の中断やトラブルを最小限に抑える。
■ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月14日（金）より、「日本料理 かんだ」監修の「炭焼き 国産鰻重バーガー」を、ECサイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」にて1,000セット限定で新発売する。発売に先立ち、報道関係者向けに記者発表会が実施された。「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわった、モス史上最高価格の逸品。うな重をモスライスバーガーで再現した本商品は、「日本料理 かんだ」のオーナーシェフ 神田 裕行氏が、うなぎの選定やたれの味付けなど、商品設計の全体を監修した。うなぎはしっかりとした厚みがあるものを厳選し、1尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとやわらかな食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じられるように仕上げた。
■傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
サンワサプライ株式会社は、傷や汚れに強い生地を採用し、快適なロッキング機能と座面調整が可能なオフィスチェア「SNC-T167シリーズ」を発売した。耐久性とメンテナンス性を兼ね備え、長時間のオフィスワークをサポートする。水や汚れを弾くため、さっと拭き取ることができ、学校やオフィスはもちろん、汚れが付きやすい工場での使用にもおすすめだ。通常の布張りのチェアに比べて傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェア。水や汚れを弾くので拭き取ることができ、学校やオフィスだけでなく汚れやすい工場での使用にもおすすめだ。座面と背もたれは体の形に沿った形状で、座った時の姿勢をサポートする。ゆったり座れるサイズの座面と、背中をしっかりサポートする幅広の背もたれを採用している。
■たった朝の2分で、シワもニオイも瞬間ケア！未来型衣類スチーマー「airmorn one」
「もうアイロンに悩まされない」--。忙しい朝も、外出前の2分で衣類がピシッと整う。吸って、伸ばして、仕上げる。新時代の衣類スチーマー「airmorn one」が、2025年11月14日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行公開される。約10秒で立ち上がり、ハンガーに掛けたままスチームがけ可能。わずか2分でシャツ1枚を美しく仕上げられるから、忙しい朝の身支度がぐっとスムーズに。上部からスチームを噴射しつつ、下部の吸着構造がそのスチームを包み込み再循環させることで、衣類全体をムラなくケア。スチームが繊維の奥まで二度行き渡るため、“一滑りで二度蒸す”革新的な仕上がりを実現する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
・『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
・クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
・シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
・カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
■世界最軽量級、わずか10g！メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」
HappyLifeCreators株式会社は、ご自身のメガネに取り付けて使用できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01（ガイドワン）」のクラウドファンディングを、2025年11月12日（水）より「GREEN FUNDING」にて開始した。GUIDE01は、バッテリーやディスプレイを搭載しながらも驚異的な10gという超軽量化を実現した。これにより、長時間装着しても耳や鼻への負担が少なく、移動中、作業中、アウトドアなど一日のあらゆるシーンで違和感なく使用し続けることが可能だ。
■アダプターいらずでUSB Aを有線LANに変換できるケーブル「500-LAN6KASL」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、変換アダプタを使わずにUSB Aから直接LAN（RJ45）接続できる変換ケーブル 「500-LAN6KASLシリーズ（1/2/3/5m）」を発売した。ノートパソコンにLANポートがなくても、もう困らない。USB Aポートに挿すだけで、有線LAN接続が可能に。別途アダプタを持ち歩く必要もなく、スッキリしたワークスタイルを実現する。出張先や在宅勤務など、どんな環境でも安定したネットワーク環境を簡単に構築できる。面倒な設定やドライバインストールは一切不要。USBポートに接続するだけで、自動的に認識してすぐにネットワーク通信を開始できる。IT初心者でも安心して使える設計で、作業の中断やトラブルを最小限に抑える。
■ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月14日（金）より、「日本料理 かんだ」監修の「炭焼き 国産鰻重バーガー」を、ECサイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」にて1,000セット限定で新発売する。発売に先立ち、報道関係者向けに記者発表会が実施された。「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわった、モス史上最高価格の逸品。うな重をモスライスバーガーで再現した本商品は、「日本料理 かんだ」のオーナーシェフ 神田 裕行氏が、うなぎの選定やたれの味付けなど、商品設計の全体を監修した。うなぎはしっかりとした厚みがあるものを厳選し、1尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとやわらかな食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じられるように仕上げた。
■傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
サンワサプライ株式会社は、傷や汚れに強い生地を採用し、快適なロッキング機能と座面調整が可能なオフィスチェア「SNC-T167シリーズ」を発売した。耐久性とメンテナンス性を兼ね備え、長時間のオフィスワークをサポートする。水や汚れを弾くため、さっと拭き取ることができ、学校やオフィスはもちろん、汚れが付きやすい工場での使用にもおすすめだ。通常の布張りのチェアに比べて傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェア。水や汚れを弾くので拭き取ることができ、学校やオフィスだけでなく汚れやすい工場での使用にもおすすめだ。座面と背もたれは体の形に沿った形状で、座った時の姿勢をサポートする。ゆったり座れるサイズの座面と、背中をしっかりサポートする幅広の背もたれを採用している。
■たった朝の2分で、シワもニオイも瞬間ケア！未来型衣類スチーマー「airmorn one」
「もうアイロンに悩まされない」--。忙しい朝も、外出前の2分で衣類がピシッと整う。吸って、伸ばして、仕上げる。新時代の衣類スチーマー「airmorn one」が、2025年11月14日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行公開される。約10秒で立ち上がり、ハンガーに掛けたままスチームがけ可能。わずか2分でシャツ1枚を美しく仕上げられるから、忙しい朝の身支度がぐっとスムーズに。上部からスチームを噴射しつつ、下部の吸着構造がそのスチームを包み込み再循環させることで、衣類全体をムラなくケア。スチームが繊維の奥まで二度行き渡るため、“一滑りで二度蒸す”革新的な仕上がりを実現する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
・『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
・クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
・シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
・カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開