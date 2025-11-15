Sawaday¤Î£µ¤Ä¤Î¹á¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤ËÂç¹ÔÎó
¾®ÎÓÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSawaday¡×¤ÎÈ¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡È¹á¤ê¡É¤È¡ÈÊë¤é¤·¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¹á¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥à by Sawaday¡Ù¤ò11 ·î 15 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥³¥¢ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿SawadayÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡È¹á¤ê¤¬Êë¤é¤·¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¡É¤ò¼þÃÎ¤¹¤Ù¤¯ºÅ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¹á¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÉô²°¤ÎË§¹áºÞ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡ÖSawaday ¹á¤ë Stick ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖSawaday ¹á¤ë Stick ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥Î¥¢¡¼¥ë¡×¡¢¡ÖSawaday ¹á¤ë Stick ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡×¡¢¡ÖSawaday ¹á¤ë Stick ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¡×¡¢¡ÖSawaday ¹á¤ë Stick SAVON ¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥µ¥Ü¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ10 ·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖSawaday¡ÜWoman¡Çs Aroma¡×¤Î£µ¤Ä¤Î¹á¤ê¤òÍÑ°Õ¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹á¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¸½Âå½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èÉ÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ë¡¼¥à¤âÅ¸¼¨¡£¹á¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ÓÌ³Ð¤È»ë³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÍè¾ì¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹á¤ê¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¡Á¡×¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¯¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ë¡¼¥à¤òÇÁ¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢Ì¡²èÉ÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¤È¤ß¤Ê»×¤¤»×¤¤¤Ë£µ¤Ä¤Î¹á¤ê¤ÈÊª¸ì¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹á¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¹á¤ê¿ÇÃÇ¡×¤ä¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤ÎÅêÉ¼¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÀèÃå¤Ç¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
º£²ó¤ÏÉñÂæ¤¬½ÂÃ«±ØÄ¾·ë¤Î½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ãæ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«±ØÁ°¤Ë¤Ï½ª»Ï¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢³¹¤æ¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
