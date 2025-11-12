ピカチュウらと撮影！ 渋谷でポケモン新商品イベント開催
フェイスパックブランド「ALFACE+（オルフェス）」はフェイスパックの新シリーズ「BLISTER PACK SERIES」の発売を記念し、渋谷 MODIにて11 月 13 日（木）、14 日（金）の 2 日間、ポップアップイベントを開催する。今回はその模様をいち早くレポート！
今回の新商品はポケモンのパッケージが目印の使って嬉しい、集めて楽しい、“美容×エンターテインメント”要素満点のフェイスパック「BLISTER PACK SERIES」。透明プラスチックケースの中にはポケモンがあしらわれたフェイスパックが3枚、さらにはオリジナルカードも封入。まるでフィギュアのようなパッケージで部屋に飾るもよしのとても映える一品に。ラインナップは「ピカチュウ×イーブイ」、「ピカチュウ×ポッチャマ」、「ピカチュウ×ニャオハ」の3種類となっている（全国のバラエティーショップ、ドラッグストアで販売中）。
そんな新商品の発売を記念して行われた今回のポップアップイベント。舞台は渋谷の公園通りにある渋谷 MODI。緑が生い茂るエントランス、１F店頭プラザに特設会場が誕生。壁面には新商品とともにピカチュウたちも描かれ、街ゆく人々の注目の的に。
そして、中に入ってみるとそこにはさまざまな仕掛けが……。まずは入場時に配布されたカードと会場壁面に施されたデザインを見比べて楽しむ「まちがい探し」。まちがいは全部で８個あり、中には難問もあるのでぜひふるってチャレンジを。
さらに、愛嬌たっぷりのピカチュウ＆イーブイ＆ポッチャマ＆ニャオハが並ぶ「BLISTER PACK SERIES」のパッケージデザインをバックに撮影できるフォトブースを設置。フェイスパックのシートのデザインをあしらったボードも用意され、かわいいピカチュウたちと一緒に撮影可能。ここでしか撮影できない貴重なスポットとなっている。
なお、このフォトブースで撮影した写真をSNS（XもしくはInstagram）にアップすると新商品が当たるクジを引くことができる。エントリーは簡単。写真をSNSにアップする際、指定のハッシュタグ（#オルフェス #ポケモンBPS）をつけて投稿し、その画面をスタッフに見せるだけ。
また、壁一面に新商品「BLISTER PACK SERIES」が並んでおり、その様はかなり壮観。パッケージのデザイン性の高さを改めて感じられるレイアウトとなっている。
ALFACE+フェイスパック新シリーズ「BLISTER PACK SERIES」発売記念ポップアップイベントは11 月 13 日（木）、14 日（金）の2日間、渋谷 MODIにて開催。
