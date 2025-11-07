¡Ö°ì¿ç¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¢ª¤Þ¤¿¤â¡ÈÏ¢¶Ð¡É¡¡¥É·³º¸ÏÓ¤Ë¹¤¬¤ëº¤ÏÇ¡ÖÌÜ¸µ¥·¥ç¥Ü¥·¥ç¥Ü¡×
¥ì¥¤¥«¡¼¥º¢ª¥¥ó¥°¥¹¤ÈÆ±ÃÏ¶è¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢NHL¥¥ó¥°¥¹¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¸å¤ÏË»¤·¤¤¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Î¡È¾õÂÖ¡É¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¹¥Í¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤ÏNBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î»î¹ç¤Ë¤âË¬¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤ÏNHL¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¡£¤»¤ï¤·¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À°ì¿ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö²¶¤ÎÌÜ¤Î¤³¤È¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÏÌÜ¸µ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤«¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¸µ¤¬¥·¥ç¥Ü¥·¥ç¥Ü¤Ç¿´ÇÛ¤À¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë¡¢¤µ¤Ã¤¤â¤Ê¤ó¤«¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤±¤ÉÌÜ¤¬»à¤ó¤Ç¤¿¤è¾Ð¡×¡Ö¤¤¤Ä¿²¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë¿²¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥¹¥Í¥ëÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¥é¥à¥º¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¾Ð¡×¡Ö¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ2²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Í¥ë¤Ïº£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ11»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢5¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.35¡¢72Ã¥»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6ÅÐÈÄ¡¢34²ó¤òÅê¤²¤Æ3¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë