¡ØSawaday¡Ù50¼þÇ¯µÇ°¡ª ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ
¾®ÎÓÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSawaday¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹á¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹á¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥à by Sawaday¡×¤ò¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥³¥¢ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê£±³¬¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSawaday ¹á¤ë Stick ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä10·î¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡ÖSawaday+Woman¡Çs Aroma¡×¤Ê¤É·×£µ¤Ä¤Î
¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èÉ÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ªÉô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¡£¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡ØSawaday¡Ù¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹á¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥à¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò»ë³Ð¤«¤é¤âÓÌ³Ð¤«¤é¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¹á¤ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¹á¤êÌÂ»Ò¡×¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤Î¡Ö¹á¤ê¿ÇÃÇ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¸½ÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡Ê¢¨À½ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Sawaday 50¼þÇ¯µÇ° ¹á¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹á¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥à by Sawaday¡×
³«ºÅ¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥³¥¢ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê£±³¬Å¹ÊÞÁ°¡ËÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²ÃúÌÜ24-12
³«ºÅÆü»þ¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á18:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSawaday ¹á¤ë Stick ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä10·î¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡ÖSawaday+Woman¡Çs Aroma¡×¤Ê¤É·×£µ¤Ä¤Î
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¹á¤ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¹á¤êÌÂ»Ò¡×¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤Î¡Ö¹á¤ê¿ÇÃÇ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¸½ÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡Ê¢¨À½ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Sawaday 50¼þÇ¯µÇ° ¹á¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹á¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥à by Sawaday¡×
³«ºÅ¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥³¥¢ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê£±³¬Å¹ÊÞÁ°¡ËÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²ÃúÌÜ24-12
³«ºÅÆü»þ¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á18:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ