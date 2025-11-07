可愛い赤ちゃんと戯れていたパパさん。そのすぐ隣では、1匹の猫ちゃんがヘソ天の姿勢で寝転がりながら、じっと順番を待っていたそうです。どうやら「自分の番はまだかな？」と気にしているようで、時おりチラッとパパさんと赤ちゃんのほうを見ていたのだとか。投稿はThreadsにて、5万回以上表示され多くの人の目に留まりました。

【写真：赤ちゃんをあやすパパのすぐそばで……かまってほしい猫が見せた『健気な行動』】

さっきからずっと順番待ってるんですけど…

今回、Threadsに投稿したのは「ユイ」さん。

猫ちゃんは赤ちゃんと触れ合っているパパさんのすぐそばで、まるで自分も構ってほしいと訴えるようにお腹を見せてゴロン。もふもふなお腹を大胆に披露していたそうです。

寝転びながら、視線をチラチラとパパさんと赤ちゃんに向ける猫ちゃん。赤ちゃんをじっと見つめて、「順番待っているんですけど…」と言いたげな雰囲気を漂わせていたようです。

なかなか自分の番が回ってこなくても、猫ちゃんは静かにその場で待機。割り込んだりせず、健気に待ち続けていたみたいです。なんともかわいらしい光景ですね。

順番待ちする猫ちゃんにほっこり癒されたSNS民たち

赤ちゃんの隣で大人しく順番待ちしていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「まだですか？っていう横顔がたまらないですね」「順番待ちしてるのおりこうさん」「割り込まず順番待ちしててえらい」「優しい先輩は順番待ちできるお利口さん」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、かまってほしくても、ぐっとガマンして順番待ちしていた猫ちゃんに心癒されたようですね。そんな優しくてお利口さんな猫ちゃんに見守られながら、赤ちゃんもすくすく育っていくことでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ユイ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。