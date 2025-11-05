ナカバヤシは、必要最低限のデザインが使いやすい「折りたたみカッティングマット＋シリーズ」を11月下旬から順次発売する。また現在発売中のモバイルカッティングマットに新色が追加される。

「折りたたみカッティングマット＋シリーズ」は、本体を半分に折りたためる二つ折り仕様のカッティングマット。折りたためることで、使わないときは収納しやすく、作業スペースが確保できないときは省スペースでコンパクトに使うことができる。



「折りたたみカッティングマット＋／A3サイズ」

カッティング面はキズが目立ちにくく、波型の折り目も気にならないフラット設計になっている。盤面には、直角がわかりやすい格子罫線と、邪魔にならないドット罫線をいいとこどりをした「十字罫線（1cm間隔）」を採用した。必要最低限のデザインでありながら、水平・垂直の位置が取りやすく実用性も抜群となっている。



「折りたたみカッティングマット＋／A3サイズ」

A3サイズ（折りたたみ時A4サイズ）、A4サイズ（折りたたみ時A5サイズ）と、ペンケースに入れて持ち運びができるモバイルサイズの3サイズをラインアップ。場所やシーンを選ばない落ち着いたカラーの4色展開となっている。

C（クリア）は、ライトテーブルなどで程よく光が透き通る、半透明素材を採用している。スクリーントーンを用いた作業や、切り絵などライトテーブルのキズつきを防止しながら、その場でカッティング作業を行える。

［小売価格］

折りたたみカッティングマット＋／A3サイズ：2530円

折りたたみカッティングマット＋／A4サイズ：1760円

モバイルカッティングマット：1210円

（すべて税込）

［発売日］11月下旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp