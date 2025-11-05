日本人の生活と切り離せないお風呂。「湯船につかるのは、世界一簡単な健康法」と話すのが、これまで７万人を超える入浴習慣を医学的に調査してきた「入浴のスペシャリスト」温泉療法専門医の早坂信哉先生です。先生曰く、知っていそうで意外と知らない「正しい入浴方法」があるそうで…。今回はその早坂先生の著書『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】７万人を超える入浴を医学的に研究してきた温泉療法専門医・早坂信哉さん著書『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』

「40℃で10分間」、これが究極の入浴法！

入浴、それは世界一簡単な健康習慣だということに、気づいていただけたと思います。

もちろん、これまで通り入浴するだけでもよいのですが、せっかくですから、ぜひこれからお伝えする「究極の入浴法」をお試しいただきたいのです。

実は、これまでたびたび示してきたのですが、究極の入浴法の指標があります。

すでに気になっていた方も、いらっしゃるかもしれません。私が25年以上、医学的に入浴を研究してきて「誰にとっても安全で」「最大限効果を引き出せて」「無理なく続けられる」入浴法。

それは、【40℃で10分間、肩までお湯に浸かる】という方法です。

これだけ？と、拍子抜けされたでしょうか。

ですが、本当にこれだけでいいのです。

お湯に浸かるとき、次の3つを守るだけで、入浴の健康効果がしっかり得られるのです。

お湯に浸かる時の３つの注意点

【なぜ、40℃なのか？】

実は、お湯の温度によって体への作用が異なります。

40℃は、温熱作用をしっかり得られて、安全に入浴ができる絶妙な温度です。

40℃以上、特に42℃を超えると、血液がドロドロになって血栓ができやすくなり心疾患や脳血管障害のリスクも高まるなど、体への負担が大きくなります。

それだけでなく、交感神経も刺激されて血圧が上がってしまいます。逆にぬるすぎると深部体温を上げることができません。

【温まる、かつ熱中症を回避する10分】

深部体温をしっかり上げるのに必要で、かつ熱中症を避けられるのが10分です。一方で、10分を超える長風呂は深部体温が上がりすぎて、熱中症のリスクが高まるため注意が必要です。

ちなみに、10分は長すぎる！という方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。「合計で10分」なので5分浸かったら体を洗って、また5分、という入り方でも構いません。

【効率よく体を温める全身浴】

肩までしっかり浸かる「全身浴」は、体を効率よく温め、血流を促進する温熱作用がしっかり得られます。お湯の圧力（静水圧）によって血液やリンパの流れが整い、浮力で関節や腰への負担も軽減されるため、体の重だるさもスッと引いていきます。

なお、みぞおちまで浸かる「半身浴」は、心臓や肺への負担が少ないので、全身浴で息苦しくなる方にはおすすめです。ただ、肩や背中が湯に浸からない分、体の深部まで温まりにくく、温熱作用が十分に得られません。静水圧作用や浮力作用も全身浴に比べて弱くなってしまいます。

半身浴は文字通り、「全身浴の効果をちょうど半分」にした入浴法です。

【これが究極の入浴法！】

（1）コップ1杯（200〜300ml）の水分を取る

（2）手桶で10杯ほどのお湯を手足の先にかけ、次に全身にかける

（3）体や髪を洗う

（4）40℃のお湯に10分間、肩まで浸かる

（5）ゆっくり湯船から上がり、すばやく水滴を拭き取り保温をする

（6）コップ1杯（200〜300ml）の水分を取る

（7）10〜15分休憩する

※10分間浸かり続けるのがきつければ、途中で体を洗ったり、休んだりします。

この入浴法で深部体温が1℃上昇

40℃で10分間、肩まで浸かる。この入浴法で、どれだけ体温が上がるかというと、「1℃」です。

たった1℃？と思われたでしょうか。でも、これは「深部体温」＝脳や内臓など体の中心部の温度のことです。

深部体温を1℃上げるというのは、実際はなかなか大変なことなのです（厳密に言うと、深部体温の上昇は室温や年齢などの条件によっても影響されます）。

それに、たった1℃上がるだけで、驚くほど多くの健康効果が期待できます。

・血管が拡張し血流がよくなる

・免疫細胞の働きが活性化する

・細胞の生まれ変わりがスムーズになる

・副交感神経が優位になる

・睡眠の質が向上する

・低体温を改善する

一例を挙げただけでも、こんなにあります。それぞれについて、もう少し解説しましょう。

【血管が拡張し血流がよくなる→血圧が安定する】：深部体温が上がると血管が拡張し、血流が促進されます。血管が拡張すると血圧が安定し、血管への負担が減り柔軟性が保たれやすくなる＝動脈硬化の予防になる、ということです。

【免疫細胞の働きが活性化する→病気に強い体になれる】：免疫細胞がもっとも活発に働くとされるのは、深部体温が37〜38℃のとき。

入浴によりこの状態に近づけると、かぜや感染症にかかりにくい体を作れます。血流がよくなるため、免疫細胞が全身を効率よく巡ってパトロールもしやすくなります。



お湯の温度（写真提供：Photo AC)

たった1℃、されど1℃

【細胞の生まれ変わりがスムーズになる→肌トラブルが改善される】：肌の乾燥やくすみ、炎症などの改善には、細胞の生まれ変わり（ターンオーバー）がスムーズに行われる必要があります。

それには、体を温めて血流をよくすることです。肌に栄養が届き、適切に新しい細胞が作られターンオーバーを促進するからです。

【副交感神経が優位になる→イライラが解消できる】：深部体温がほどよく上がることで、リラックスの神経である副交感神経が優位になります。すると心身の緊張がゆるみ、イライラした気分もやわらいでいきます。

【睡眠の質が向上する→ぐっすり眠れる】：眠気は、深部体温がいったん上がった後、下がっていく過程で訪れます。より深く、ぐっすりと眠るには、就寝の90分くらい前までの入浴がおすすめです。

【低体温を改善する→体調が安定する】：冷えや疲労感などの体調不良の一因に体温の低下があります。毎日の入浴で体の芯からしっかり温めることが、元気に年齢を重ねていくために大切です。

逆に、体温が1℃下がると免疫力が低下して、かぜや感染症にかかりやすくなるだけではなく、一度かかると治りにくくなってしまいます。

いかがですか？たった1℃、されど1℃、ですね。40℃の設定でお湯を張るか、温度計で測るとよいでしょう。

ちなみに、湯船に浸かっていて顔や額が汗ばんできたら、深部体温がしっかり上がったサインです。

温泉などで温度を測れない場合は「額が汗ばんだら湯船から出る」を目安にします。

※本稿は『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。