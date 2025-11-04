フリードマン編成本部長「ヤマは才能ある選手だとわかっていたが…」

ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを4勝3敗で制し、球団史上初のシリーズ連覇を成し遂げた。3日（日本時間4日）にはロサンゼルスでパレードとセレモニーが行われた。シリーズMVPに輝いた山本由伸投手について、アンドリュー・フリードマン編成本部長が語った。

セレモニー中に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じた。デビッド・ヴァセイ氏から「あなたは最高のスカウトの1人と言われています。この40人について感想をお願いします」と聞かれると、山本について笑顔で語りだした。

「もちろんヤマは才能ある選手だとわかっていたが、でも彼が成し遂げたことが可能だと知らなかった。彼と契約をした時、（あんなに投げられることを）知らなかった。だから、時には運は必要だ」

山本は2023年オフにドジャースと投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約500億円）で契約。2年目の今季は開幕投手を務め、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の好成績を残した。さらにポストシーズンでは計6試合に登板して5勝1敗、防御率1.45。ワールドシリーズ史上13人目のシリーズ3勝を挙げるなど圧倒的な活躍を見（Full-Count編集部）