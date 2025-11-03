Ç½¸«ÆÆ»Ë¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬»Ïµå¼°¤ËÏ¢ÆüÅÐÈÄ¡¡50²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ
³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÅìµþ¥¬¥¹¤¬¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§Åç¹Å¼°ÌîµåÉô¤òÇË¤ë
¡ÖÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«Ëë¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤¤¤¨¤ëÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊä¶¯Áª¼êÀ©ÅÙ¡×¤Î¤¢¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃ±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤ò¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¡£¤â¤È¤â¤È»º¶ÈÊÌ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜ»º¶ÈÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢1974Ç¯¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè1²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÂçºåµå¾ì¡ÊÂçºå¥¹¥¿¥Â¥¢¥à¡Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ê¸½¡¦¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢1997Ç¯¤«¤éÂçºå¥É¡¼¥à¡Ê¸½¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ¶èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤ÈÁ´ÆüËÜ¥¯¥é¥ÖÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³ÆÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡¢ÂÐ¾ÝJABA11Âç²ñ¤Î³ÆÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î·×32¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¡ÖÇ¯´Ö²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£2018Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç²ÏÌîÎµÀ¸Åê¼ê¡ÊÅö»þ¡¦JFEÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤¬´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ºäËÜ¸÷»ÎÏºÅê¼ê¡ÊÅö»þ¡¦¿·ÆüÅ´½»¶â¹Èª¡Ë¡¢ÄÓ¿¢À¤ÆáÊá¼ê¡ÊÅö»þ¡¦HondaÎë¼¯¡Ë¤âÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Íâ2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾®¿¼ÅÄÂçæÆÆâÌî¼ê¤¬Âçºå¥¬¥¹¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HondaÎë¼¯¤È¤Î1²óÀï¤Ç¤ÏÂíÃæÎÆÂÀÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ÎÂè50²óÂç²ñ¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï¡¢4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÅìµþ¥¬¥¹¤È¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¯¥é¥ÖÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§Åç¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î°ìÀï¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë±þ±ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°ìÎÝÂ¦¤ÎÅìµþ¥¬¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿áÁÕ³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢±þ±çÃÄ°÷¤ä¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÀèÆ³¡£°ìÊý¤Î»°ÎÝÂ¦¤â¡¢´ÑµÒ¤¬¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¿§¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¤¿¤¿¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§Åç¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢½é²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§Åç¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë3ÈÖ¡¦ÇòÂì·ÃÂÁÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î2²ó¤ËÅìµþ¥¬¥¹¤Î1ÈÖ¡¦ÃæÈøÍ¦²ð³°Ìî¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£6²ó¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃæÅÄ°ÔÅÍÅê¼ê¡Ê¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§Åç¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¤¬¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î7²ó¤Ë2»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢2»à¤«¤éÅìµþ¥¬¥¹ÂÇÀþ¤Ë3ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï5-1¤Ë¡£8²ó¤Ë¥Þ¥Ä¥²¥óÌ§Åç¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿Åìµþ¥¬¥¹¤¬1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤ÎÂè3»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÂçºå¥¬¥¹¤Ç´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºå¿À¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹OB¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¡£29Æü¤ÏÆüËÜÀ¸Ì¿½Ð¿È¡¢ÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿Ê¡Î±¹§²ð»á¡¢30Æü¤Ï¾¾²¼ÅÅ´ï¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂè1²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µºåµÞ¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»³¸ý¹â»Ö»á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÞÕ¿È¤Î1µå¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¶¯¹ë¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£¤¼¤Òµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¹â¶¶Í¥Æà¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë