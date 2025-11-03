スネルは自身初のWS制覇

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースのブレイク・スネル投手が1日（日本時間2日）、自身のインスタグラムを更新。ファンに世界一達成を報告した。歓喜のシャンパンファイトの写真を添える中、隠しきれない“愛情”に「お似合い」「どれだけ好きなのw」と話題を呼んでいる。

スネルは「CHAMPS」と綴り、1枚目にはポストシーズンで恒例となった先発投手陣の写真を投稿した。大谷翔平、山本由伸、スネル、タイラー・グラスノーがトロフィーを掲げて笑顔を見せている。そして2枚目には、山本の2ショットを選んだ。ともに肩を寄せ合い、山本は変顔、スネルは白い歯を浮かべた。他にもクレイトン・カーショーとの写真もアップしている。

やはりファンの視線が集中したのは、山本の距離感だ。試合中のベンチでも2人は頻繁に会話をしており、仲の良さで有名。リーグ優勝決定シリーズ（LCS）後のシャンパンファイトでは、NHKのインタビューを受ける山本を襲撃し、「I Love ヤマ」と絶叫していた。スネルの投稿には「恋人感」「はあ。最高」「スネル山本は毎度湿度高いね」「二人の距離がいよいよ」「らぶらぶ」と注目する声が殺到した。

スネルはポストシーズンで“開幕投手”を務め、各ラウンドの第1戦に先発。ブルワーズとのLCSでは8回1安打無失点10奪三振の好投を見せた。ワールドシリーズでは2先発2敗と振るわなかったが、第7戦では救援登板して勝利に貢献した。（Full-Count編集部）