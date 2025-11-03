ワールドシリーズMVPに輝いた山本

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を達成。試合後のシャンパンファイトでは、エンリケ・ヘルナンデス内野手がシリーズMVPに輝いた山本由伸投手を称えた。

歓喜に沸くシャンパンファイトの最中、カリフォルニア州ラジオ局「AM570 LA Sports」の取材の応じたE・ヘルナンデスは「私たちは諦めることはなかった。私たちはこの為にプレーしている。ベンチには活気があったし、私たちは戦い続けた。（活気があったことが）ポジティブにやり続けれた要因だと思う」とプレーオフでの戦いを振り返った。

その後は頭にビールをかけられながらも「チームにヨシノブ・ヤマモトみたいな男がいたら、物事が少し楽に進むんだけどね！」とカメラ目線。「俺は（プロジェクトで）A評価を貰う為に、f**king pencil（しょうもない鉛筆）を持参しただけだからな！ でもAを貰ったぜ！ ダビー（ヴァセイ氏）、俺たちは2年連続チャンピオンだ！」と、ワールドチャンピオンに輝いたことに胸を張った。

山本はワールドシリーズでは3勝を挙げる快挙。MVPは日本選手では2009年松井秀喜（ヤンキース）以来、日本投手では初めてとなった。シリーズ3勝は歴代13度目。直近では2001年のランディ・ジョンソン以来だった。（Full-Count編集部）