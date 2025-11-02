「勝利のフォーメーション！」で感動のハグ

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に勝利して“逆王手”をかけた。劇的なエンディングを迎えた直後、ベンチ前で生まれた光景が「最高のシーン」と感嘆の声があがっている。

ドジャースは2点リードで9回を迎えたが、佐々木朗希投手が無死二、三塁のピンチを招いて降板した。その後、タイラー・グラスノー投手がマウンドに上がり、内野フライで1死とすると、直後にエンリケ・ヘルナンデス内野手が左飛から二塁への好返球で併殺を完成させ、ゲームセットとなった。

ドジャースベンチ“最前列”には、先発した山本由伸投手と佐々木が前のめりで試合を見届け、ミゲル・ロハス内野手が捕球するとガッツポーズを見せた。すると、2人は雄叫びを上げて顔を合わせ、力強いハグを交わした。球団公式X（旧ツイッター）では「勝利のフォーメーション！」と綴り、ベンチ裏から捉えた山本と佐々木の抱き合うシーンを公開した。

感情を爆発させる感動的なシーンに、「またやろう」「由伸と朗希のハグ泣ける」「めっちゃいい」「最高なシーン」「泣いた」と日米ファンの心は動かされたようだ。ちなみに、佐々木は試合後に最後の瞬間を振り返り、「助かったと、思いました」と本音をこぼしている。

まさに薄氷の勝利を手にしたドジャース。第7戦を制することができれば、21世紀初のワールドシリーズ連覇となる。大偉業なるか、1打席1球に注目が集まる。（Full-Count編集部）