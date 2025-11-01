「呪怨」風に続いて謎のホラー仕様

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

圧倒的な投球は恐怖すら植え付ける内容だった。ドジャースの山本由伸投手が31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板し、6回1失点で今シリーズ2勝目を手にした。試合後にMLB公式SNSは、またしても“ホラー風”画像で山本をイジリながら称えた。

山本は初回、3点の先制点をもらった3回、先頭のバーガーに左翼線二塁打を浴び、2死三塁からスプリンガーにタイムリーを許して1点を失った。4回以降も毎回安打を打たれながらも崩れず、6回は2死一、二塁のピンチでバーショから空振り三振を奪った。96球で降板し、エースとしての役割を果たした。

これで両チーム3勝3敗となり、第7戦で勝敗が決することに。試合後、MLB公式X（旧ツイッター）はインスタグラムに山本の画像を投稿。ハロウィンに合わせたのか、なぜか暗闇に光る山本の顔面が浮かぶと構図で「ヤマがあなたを世話します」「ワールドシリーズでヤマモトが全てのトリックを引き出した」などの文面を添えた。

山本は25日（同26日）の第2戦で勝利した後も、MLB公式SNSは山本の写真をホラー映画「呪怨」風に加工した画像を投稿していた。ファンからは「今日もMLB公式に怖がられている山本由伸」「MLB公式またやってるしw」「山本由伸完全にホラー枠になってて草」「なんでホラーに寄せるんw」「恐怖の対象と化した山本」「このパロディの元ネタはなんでしょう？ 笑」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）