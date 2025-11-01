第2戦では勝利後に「私の兄弟」と称賛

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

崖っぷちのチームを救う投球にチームメートからも称賛が相次いでいる。ドジャースの山本由伸投手が31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板し、6回1失点で今シリーズ2勝目を手にした。負ければ終了となる一戦で踏みとどまって3勝3敗とし、快投を見守った同僚の左腕も活躍を称えた。

山本は3点の先制点をもらった3回、先頭のバーガーに左翼線二塁打を浴び、2死三塁からスプリンガーにタイムリーを許して1点を失った。4回以降も毎回安打を打たれながらも崩れず、6回は2死一、二塁のピンチでバーショから空振り三振を奪った。6回96球6奪三振、5安打1失点で降板し、エースとして崖っぷちのチームを救った。

この投球に試合後、SNSで反応したのがブレイク・スネル投手だった。インスタグラムのストーリーズ機能に山本の画像とともに“My brother”と文面を添えた。

リーグ優勝決定シリーズのシャンパンファイトでも山本のインタビュー中に乱入するなど、普段から仲の良さを見せてきたスネル。25日（同26日）の第2戦で山本が完投勝利を上げた際には「私の兄弟」と日本語の文面を添えて山本を称え、話題を集めていた。ともにポストシーズンの先発ローテを支えてきており、歓喜の瞬間まで残り1勝と迫った。（Full-Count編集部）