¼Ì¿¿¤Ï·úÀßÃæ¤Î¥é¥Ô¥À¥¹¤ÎËÌ³¤Æ»ÀéºÐ¹©¾ì¡£¿êÂà¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤À¤¬¡¢¹©¾ì¤Î»Ü¹©¤ä¥¦¥¨¥Ï¡¼¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯ÎÏ¡ª
²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¶È³¦¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Ãæ¤Î¿Í¤È¤·¤ÆX¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ð¥Ý¥è¤µ¤ó¤Ë¶È³¦¤ÎÎò»Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÉ½¡Û¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÎò»ËÉ½
Ææ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¾ð¥Ý¥è¤µ¤ó¡£¡Ö¥Ý¥è¤¬¸ýÊÊ¡¢¼ñÌ£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î´Ë¤¤¸ì¤ê¸ý¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦ºÇ¿·»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ä´±Î½¤ò¤â¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Î½Ð±é°ÍÍê¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¸«¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥è¡×¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤ë¾ð¥Ý¥è¤µ¤ó¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÀâÆÀ¡£º£¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¢£ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÏÉü³è¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡½¡½¿·¶½´ë¶È¥é¥Ô¥À¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢Æü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬³èÈ¯¤Ç¤¹¡£
¾ð¥Ý¥è¡¡ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎºÇ¸å¤Î±É¸÷¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2¡Ê2000Ç¯È¯Çä¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¥×¥ì¥¹¥Æºî¤ë¤Ê¤éÈ¾Æ³ÂÎ¤â¼«Á°¤Çºî¤í¤¦¤¼¤È¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÏCPU¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Ä¹ºê¹©¾ì¤ÇÎÌ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÂÎó·×»»ÀÇ½¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥óÍÑCPU¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ë¹âÀÇ½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î²«¶â»þÂå¤«¤é20Ç¯¡¢¤â¤¦µ»½Ñ¤ÎÅÁ¾µ¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡¿É¤¦¤¸¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£IBM¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤«¤é¤Îµ¢¹ñÁÈ¡¢Åì¼Ç¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢ÁÔÇ¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥é¥Ô¥À¥¹¤Ë·ë½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢¹©¾ì¤ò24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÇúÂ®»Ü¹©¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇÉ¼ê¤ËÌë¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤Î¶È³¦¥à¡¼¥Ö¤âÅÁ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¹ñ»ºÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Éü³è¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
¾ð¥Ý¥è¡¡2020Ç¯¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎÉü³è¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤¬Â¤¤ì¤Ê¤¤¡¢ÂçÊÑ¤À¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤ÎµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À¤³¦°ì¤ÎÆüËÜÈ¾Æ³ÂÎ¤¬¿êÂà¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁû¤¤¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï!?
¾ð¥Ý¥è¡¡È¾Æ³ÂÎ¤Ã¤Æ"»º¶È¤Î¥³¥á"¤È¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë½ÅÍ×Êª»ñ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Æ°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥³¥á¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥³¥á¤Ï²Á³Ê¹âÆ¤·¤Æ¤«¤éÈ÷ÃßÊÆ¤À¡¢Áý»º¤À¡¢Í¢Æþ¤À¤È¤«Áû¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢È¾Æ³ÂÎ¤âÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁû¤¬¤ì½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ìò¿Í¤â·Ð±Ä¼Ô¤â¡ÖÍ¢Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ïºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢PS2¤ÎÆÃÄêÍÑÅÓ¥Ë¡¼¥º¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÈÆÍÑCPU¤Ï´ûÀ½ÉÊ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ì¤ÐOK¡¢Àß·×¤À¤±¤·¤Æºî¤ë¤Î¤ÏÂæÏÑTSMC¤Ë¤ªÇ¤¤»¤È¤¤¤¦Ï©Àþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TSMC¤ÏÅö»þ¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«¼Ò¹©¾ì¤Çºî¤ë¤è¤êÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬°ìÈÖÌÙ¤«¤ë¤Ë¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÏÀß·×¤À¤±¡¢À½Â¤¤Ï³°Ãí¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÁ±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
90Ç¯Âå¤«¤éÂæÆ¬¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎTSMC¡£Åö½é¤ÏÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î²¼ÀÁ¤±¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ò¤·¤Î¤°Â¸ºß¤ËÌö¿Ê¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï!?
¡½¡½¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤«¤é¡¢¥ì¥·¥Ô¤À¤±ºî¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ë¤Ê¤ëÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¡¢TSMC¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯ºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡¼«Æ°²½¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤ÏÁ´Éô¤Î¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¿Í´Ö¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤Ï¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¼«Æ°²½¤Ï¤ä¤ë¤±¤É¡¢¿Í³¤Àï½Ñ¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥³¥¹¥È¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¥³¥¹¥Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Æ°²½¤Î¹©Äø¤òÁý¤ä¤·¡¢À¤³¦°ì¼«Æ°²½¤ò¶Ë¤á¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¤Ç¤â¡¢ÀèÃ¼µ»½ÑÆ³Æþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸«¶Ë¤á¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ç°ìÈÖ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÏEUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£¡Ê¶ËÃ¼»ç³°ÀþÏª¸÷ÁõÃÖ¡Ë¡£¡Ö¿ÍÎà¤¬ºî¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÊ£»¨¤Êµ¡³£¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¥É¥Ç¥«¤¯¤Æ¤ª¹â¤¤¡£1Âæ¿ôÉ´²¯±ß¤Ç¤¹¡£
Â¤¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÎASML¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸»º¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëASMLÀ½¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤¬½Ð¤Æ¤âTSMC¤ÏÂ¨Çã¤¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÖ¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤»þ´ü¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½´Ú¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤â¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹©Äø¤òºï¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤À¤È¡Ö»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÃ¯¤¬¡©¡×¤È¡¢°Î¤¤¿Í¤¬¸½¾ì¤ÎÄó°Æ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤¬Í¥½¨¤Çµ»½Ñ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤â¤â¤È¤â¤È¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤Í¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
¾ð¥Ý¥è¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÉÔÎÉÉÊ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò¤É¤ì¤À¤±¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¡£ÆüËÜ¤Ï¸¡ÉÊ¡¢²þÁ±¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò¾å¤²¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÄÉ¤¤È´¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢»þÂå¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¿·À½ÉÊ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÎ®¤Î¤Í¤Á¤Ã¤³¤¤ÊâÎ±¤Þ¤ê¸þ¾å¤À¤±¤¸¤ãÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÉÔÎÉÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ´²ÍÆ¤ÊÂæÏÑ¤ä´Ú¹ñ¤È¡¢ÆüËÜ¤Îº¹¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¢£È¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤âÈ¾Æ³ÂÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ð¥Ý¥è¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í·ïÈñ¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¤¡£µëÎÁ¤¬ÆüËÜ¤Î3ÇÜ¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇµëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÜÌ±µ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³¤³°¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Íºà¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
È¾Æ³ÂÎ¤òºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¡£Æ±¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¥ÛÀ½Â¤´ë¶È¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤«¤éº£¸å¤Î¶È³¦Æ°¸þ¤¬¤ï¤«¤ë!?
¡½¡½À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤¬È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ËÂç¶â¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡¤Þ¤À¥Ð¥Ö¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ¤Ã¤Æ´ë²è¤·¤Æ¤«¤é´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬5Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð²ó¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÎiPhone¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×ÄøÅÙ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï5Ç¯°Ê¾åÀè¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¿Ê²½¤¬Â³¤¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý»º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢30Ç¯Âå¤«¤é¤¬ËÜÅö¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£¤ÎÀª¤¤¤ÇÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤ÆTSMC¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çò»æ¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤è¤ê¤â¾å¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¢£ÇúÂ®³«È¯¤¬¤ª²È·Ý¡£Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»ö¾ð¤Ï¡©
¡½¡½20À¤µª¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¤Î²¦¼Ô¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Î»ö¾ð¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ò³¤³°¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ»Ù±ç¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñÈÇNVIDIA¡¢Ãæ¹ñÈÇ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢Ãæ¹ñÈÇTSMC¤Ê¤ÉÂåÂØ´ë¶È¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÃæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡ÃÙ¤¯¤È¤â50Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤¬È¾Æ³ÂÎ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎµ¬À©¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ËÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀßÈ÷¤òÇä¤é¤Ê¤¤¡¢³°»ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¹©¾ì¤òÂ¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ÏÃæ¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤¦µ¬À©¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤Ç¤ÏÃæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÏÄÙ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤¤¤¼¤¤È¯Å¸¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡£¤à¤·¤íµ¬À©°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î´ë¶È¤â2°ÌÁè¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¤·Ãæ¹ñÂ¦¤â¤·¤¿¤¿¤«¤Ç¡¢µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬ÀßÈ÷¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¡¢³°¹ñ´ë¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿"Î¢Æ»"¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£EUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£¤À¤±¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1À¤Âå¸Å¤¤Ïª¸÷ÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÁêÅö¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³«È¯¡¦µ»½ÑÎÏ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡£µ¬À©¸å¤Ï³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÇúÂ®¿Ê²½Ãæ
¡½¡½ºÇ¿·¤ÎÀßÈ÷°Ê³°¤ÇÃæ¹ñ´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤È¤Ï¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À½Â¤ÁõÃÖ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥µ¥à¥¹¥ó¤¬¡¢TSMC¤ÈÆ±¤¸ÁõÃÖ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Æ±¤¸À½Â¤ÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤É¤ì¤À¤±ÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬"ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì"Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËTSMC¤âÉ¬»à¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢TSMC¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤ÎÂæÏÑ¿Í¼Ò°÷¤¬¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤ÇÊá¤Þ¤ë»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ð¥Ý¥è¡¡¤¢¤Î»ö·ï¤Ï¸«¤»¤·¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£º£¤Þ¤Ç¤âµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¤³¤½¤Ã¤È»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀßÈ÷¤¬²õ¤ì¤¿¤«¤éÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë²þÁ±°Æ¤Í¡£¤¿¤À¡¢²¿¤¬¤É¤¦²õ¤ì¤¿¤«¤Ïµ¡Ì©¤À¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÌµÍý¥²¡¼¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç¡Öµ¡Ì©¾ðÊó°·¤¤¤À¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥é¥Ô¥À¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡¤½¤ì¤ÏÌµÍý¶Ú¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£TSMC¤È¥é¥Ô¥À¥¹¤Ç¤Ïµ»½Ñ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤ÇÅð¤ó¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥é¥Ô¥À¥¹¤ÏÊÆIBM¤ÎÈùºÙ²½µ»½Ñ¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢TSMC¤Ï¼«¼Òµ»½Ñ¡£Æ±¤¸ÎÁÍý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÈÃæ²Ú¤°¤é¤¤°ã¤¦¡£¥¹¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
IBM¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤ÎÎÌ»º¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤â¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ï¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤¬¼«ÎÏÏ©Àþ¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ô¥À¥¹¤ËÇä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£¢£ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÌÀÆü¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡©
¡½¡½ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤¬"ÎÁÍý¸¦µæ²È"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢IBM¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤¬¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤â¤é¤¦Î®¤ì¤È¤ÏÈéÆù¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Ç¤É¤¦Î©¤Á²ó¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾ð¥Ý¥è¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£IBM¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ý¤Ã¤È½Ð¤Î²ñ¼Ò¤¬ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤È´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£
È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÎÎò»Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ð¥Ý¥è¤µ¤ó¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ú@Johoshushupopo¡Û¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÎÆâ¾ð¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡¢¶È³¦Îò30Ç¯¤Î¥É¥ë¥ò¥¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¸ìÈø¤Ï¾ï¤Ë¥Ý¥è¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï£±²ó¤À¤±¥Ý¥è¡×
¡½¡½¤ª¤ª¤Ã¡Ê´î¡Ë¡£
¾ð¥Ý¥è¡¡¤Ç¤â¤Í¡¢ÀÎ¤ÎÆüËÜÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿êÂà¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¾¡Éé¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£TSMC¤ä¥µ¥à¥¹¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀï¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£Íî¤ÁÊæ½¦¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²¦¼ÔTSMC¤Ë¤â¼åÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆþ¼Ò¤·¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤¬´´Éô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Å»²¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤É¤ó¤ÊÍ×µá¤Ë¤â±þ¤¸¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤´ÍÑÊ¹¤º¬À¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Âç´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÕËýÏ©Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TSMC¤Î¿·À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤ÏÍî¤ÁÊæ½¦¤¤Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤«µ¿Ìä¤Ç¡¢¥é¥Ô¥À¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤³¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥Ô¥À¥¹¤ÎÀ¸»à¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒ¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÇÆüËÜ¸ì¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¸À®AI¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿·¶½¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥é¥Ô¥À¥¹¤¬¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¥²¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦ÆüËÜÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÌ¤Íè¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤È¾ð¥Ý¥è¤µ¤ó¤ÏÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¶á¾ì¤Ë¥É¥ë¥ò¥¿¤¬½¸¤Þ¤ë°û¤ß²°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¼ºÎé¤¹¤ë¥Ý¥è¡×¤È¡¢Ìë¤Î³¹¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
