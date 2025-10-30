「月曜日もパテレ行き」

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に27日、谷繁元信さんと里崎智也さんが出演し、楽天・村林一輝内野手の今季の活躍を称賛した。

試合開催が少ない月曜日も、プロ野球、パ・リーグファンが楽しめる時間を作りたいとの想いでスタートした「月曜日もパテレ行き」。今週は谷繁さんと里崎さんが出演し、今シーズン、よりインパクトを残した選手“THE MAN”を各球団から選出した。

楽天からは、中島大輔外野手と西口直人投手、村林を選んだ谷繁さん。中でも村林を「ポジションを取られたにも関わらず、自分で頑張ってまたポジションを取って、おまけに首位打者争いを最後までね」と絶賛した。

続いて、里崎さんも村林を選出。「去年レギュラーで、プレミア12の代表にも選ばれて頑張ったのに、無条件でポジションはく奪って、なかなか無いですよ。結果を残さなかったらこのまま消えていく可能性だってあったじゃないですか。その中で、しっかりレギュラーを取り返して、やっぱり意地ですよね」とシーズン通しての活躍を評価した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）