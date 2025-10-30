Snow Man岩本照、『ドルチェ＆ガッバーナ』ジャパンアンバサダー就任 「これから一緒に取り組めることを楽しみにしています」
9人組グループ・Snow Manの岩本照が、『ドルチェ＆ガッバーナ』のジャパンアンバサダーに就任した。
【写真】カッコイイ…洗礼されたブラックコーデを披露した岩本照
岩本は、イタリア・ミラノで開催された『ドルチェ＆ガッバーナ 2025 春夏 ウィメンズ コレクション』のファッションショーで初めてフロントローを飾り、今年9月に行われたファッションショーにも出席。日本および世界中の熱心なファンやファッション愛好者を魅了し、ブランドとの強いシナジーを生み出した。
常に新しい表現方法を模索する岩本の多才なスタイルは、ドルチェ＆ガッバーナの本質を体現しているとし、ジャパンアンバサダー就任を祝って撮り下ろされたビジュアルでは、『ドルチェ＆ガッバーナ 2025-26 秋冬 コレクション』をまとう岩本が、ブランドのシグネチャーである卓越したクラフツマンシップと独創的なクリエイティビティを一層際立たせている。
■岩本照コメント
この度ドルチェ＆ガッバーナファミリーの一員として迎えていただいたことをとても光栄に思います。これから一緒に取り組めることを楽しみにしています。
岩本照
